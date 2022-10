Keine Zeit für kalte Füße

Im Herbst schlüpfen viele Deutsche in ihre Filzpantoffeln, um sich bei grauem Herbstwetter in ihrem Zuhause einzuigeln. Es gibt Tee, draußen fallen die Kastanien von den Bäumen. Zeit, um auf dem Sofa zu liegen und die neueste Literatur über den Klimawandel zu studieren. Auf der Buchmesse in Frankfurt wurden gerade die neuesten Romane sowie Sachbücher zum Thema vorgestellt - so viele wie nie zuvor.