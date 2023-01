Geschlossen wegen schlechter Witterung

Der Skilift am Rabenkopf in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen in Bayern ist Anfang 2023 gar nicht erst in Betrieb. Die mickrigen Schneereste lassen keine Abfahrt zu. Die schlechten Bedingungen in den niedrigen Lagen treiben die Touristen in die höher gelegenen Skigebiete, in denen es nun oftmals sehr voll ist.