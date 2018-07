Wimbledon: Zverev kämpft sich in Runde drei

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat ein frühes Aus in Wimbledon abgewendet. Dank einer beeindruckenden Aufholjagd gewann der 21-Jährige nach insgesamt 3:13 Stunden in fünf Sätzen mit 6:4, 5:7, 6:7 (0:7), 6:1, 6:2 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz. Die Partie war am Donnerstagabend nach drei Sätzen bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen worden.

"Das war kein gutes Gefühl, mit einem 1:2-Rückstand ins Bett zu gehen", sagte Zverev nach dem Einzug in die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers im Südwesten Londons. "Aber heute habe ich besser gespielt und meine Chancen bekommen. Die Sätze heute waren schon sehr gut. Ich bin glücklich, weiter im Turnier zu sein." Nächster Gegner ist am Samstag der Lette Ernests Gulbis. Bei den French Open in Paris hatte Zverev dreimal nacheinander einen 1:2-Satzrückstand gedreht, bevor er im Viertelfinale am Österreicher Dominic Thiem gescheitert war.

Kohlschreiber verliert

Philipp Kohlschreiber hat den Einzug ins Achtelfinale des Tennis-Klassikers in Wimbledon klar verpasst. Der 34-Jährige verlor in der dritten Runde gegen den an Nummer acht gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson in drei Sätzen mit 3:6, 5:7, 5:7. Jan-Lennart Struff trifft am Abend auf den Topfavoriten und Titelverteidiger Roger Federer aus der Schweiz.

Im Wettbewerb der Frauen stehen mit Angelique Kerber und Julia Görges noch zwei Deutsche in der dritten Runde. Sechs der ersten Zehn der Setzliste sind bereits ausgeschieden. Am Donnerstag hatte sich auch Vorjahressiegerin Garbine Muguruza aus Spanien verabschiedet.

sn/ck (dpa, sid)