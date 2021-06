Wimbledon und Olympia ohne Tennisstar Rafael Nadal

"Das Ziel ist, meine Karriere zu verlängern und weiterhin das zu tun, was mich glücklich macht", schrieb Rafael Nadal, "nämlich auf höchstem Niveau zu konkurrieren und weiterhin für diese beruflichen und persönlichen Ziele auf maximalem Wettkampfniveau zu kämpfen." Mit dieser Begründung verkündete der inzwischen 35 Jahre alte spanische Tennis-Superstar auf Twitter, warum er nicht am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon und auch nicht an den Olympischen Spielen von Tokio teilnehmen will. Die Vermeidung "jeglicher Art von Exzess in meinem Körper" sei, so Nadal, "ein sehr wichtiger Faktor in dieser Phase meiner Karriere."

Da das Rasenturnier in Wimbledon bereits am 28. Juni beginne, fehle ihm die Zeit, um sich nach der anstrengenden Sandplatz-Saison ausreichend zu erholen, begründete der Spanier knapp eine Woche nach seinem Halbfinal-Aus bei den French Open seine Absage. Paris-Rekordgewinner Nadal hatte sich dem späteren Turniersieger Novak Djokovic in vier Sätzen geschlagen geben müssen und damit seinen 14. Sieg in Roland Garros verpasst. In seiner langen Karriere hatte Nadal, der insgesamt 20-mal bei Grand-Slam-Turnieren triumphierte, immer wieder verletzungsbedingt Pausen einlegen müssen.

"Olympischen Geist gefunden"

Olympia-Sieger im Doppel mit Marc Lopez (r.)

Den Tennis-Klassiker in Wimbledon, für den er jetzt absagte, hat Nadal bisher zweimal gewonnen: 2008 und 2010. Fast noch schwerer dürfte dem Spanier der Verzicht auf Tokio gefallen sein. "Die Olympischen Spiele haben mir immer sehr viel bedeutet", schrieb Nadal. "Ich habe den [olympischen] Geist gefunden, den jeder Sportler auf der Welt leben möchte." Nadal war 2008 in Peking Olympiasieger im Einzel geworden und hatte 2006 in Rio de Janeiro an der Seite von Marc Lopez Gold im Doppel gewonnen. In Rio hatte er bei der Eröffnungsfeier die spanische Fahne ins Olympiastadion tragen dürfen. Auf die Spiele 2012 in London hatte Nadal verzichten müssen - wegen einer Verletzung.