Am Kai von Chaves, am Canal do Perigoso, dem "gefährlichen Kanal", bereiten sich Surfer aus aller Welt anlässlich des "Pororoca-Surf-Festivals" auf den Ritt der Flusswelle vor. Der Kanal ist einer von vielen Flussarmen im Delta um das Marajo-Archipel im brasilianischen Bundestaat Para. Im Canal do Perigoso finden die Flußsurfer besonders gute Bedingungen für den Einstieg in die Gezeitenflut.