Im Ringen treten auch Frauen gegeneinander an. 2022 fanden die Weltspiele der Nomaden in Busra in der Türkei statt. Spuren nomadischen Lebens wie Jurten sucht man in der modernen Türkei allerdings vergeblich. Die rasante Urbanisierung der letzten fünfzig Jahre hat in weiten Teilen Anatoliens zu uniformen Stadtbildern geführt.