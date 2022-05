Wikipedia - Die Schwarmoffensive

Seit 20 Jahren können Menschen im Netz ‚nachschlagen‘ wenn sie Fragen zu allem und jedem haben. Mit insgesamt rund 50 Millionen Artikeln in fast 300 Sprachen ist Wikipedia, so scheint es, eine Schatzkammer des Wissens. Jeder kann dazu beitragen. Doch über die einzelnen Schöpfer dieses riesigen Wissenspools ist wenig bekannt. Was treibt sie an, ihre unbezahlte Zeit in den Dienst des menschlichen Wissens zu stellen? Und was passiert, wenn Autoren mit einer versteckten Agenda im Auftrag von Staaten oder Industriegiganten das Kollektiv unterwandern? Warum werden 85 % der Inhalte von den sogenannten ‚alten weißen Männern‘ beigesteuert, die die Plattform mit dem Wissen dominieren, das sie als relevant für den Planeten erachten? Und was geschieht, wenn künstliche Intelligenz vielleicht bald die Macht über Inhalte übernimmt? Ein kritischer Blick auf die Vorzüge und Risiken der Online-Enzyklopädie.