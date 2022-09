Wiedersehen mit Erling Haaland - Borussia Dortmund bei Manchester City

Ausgangslage:

Nach Bayern gegen Lewandowski jetzt BVB gegen Haaland. Zwar prägte der Ausnahmestürmer aus Norwegen nicht eine ganze Ära wie der Pole in München, aber Haaland war zweifelsohne der beste und herausragendste Spieler der vergangenen Jahre im BVB-Dress. Doch das ist Vergangenheit. Haaland wechselte im Sommer zum englischen Meister aus Manchester und trainiert dort nun unter Pep Guardiola.

Der Spanier, von 2013 bis 2016 Coach des FC Bayern, absolviert bereits seine siebte Saison als Trainer der "Skyblues" und wartet weiterhin auf seinen ersten Champions-League-Titel mit Manchester. Vielleicht bringen ihn demnächst die Tore von Neuzugang Haaland zum ersehnten Ziel.

Der Norweger hat mit seiner beeindruckenden Torquote gleich zu Beginn seiner Zeit in der Premier League bereits einige Torrekorde gebrochen - und auch gleich einen Spitznamen weg: Wegen seiner Ähnlichkeit mit Prinz Daemon Targaryen aus der TV-Serie "House of the Dragon" wird Haaland auf der Insel "Dämon" genannt. Ob er auch seinen Ex-Klub "dämonisiert"?

Die beiden Klubs hatten ihre Auftaktspiele in der Vorrundengruppe G gewonnen. Der BVB siegte souverän gegen Kopenhagen, Manchester setzte sich klar beim FC Sevilla durch.

Stimmen:

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Manchester City ist durch Erling Haaland noch einmal besser und gefährlicher geworden. City ist in der Lage, gegen jeden Gegner auf der Welt vier oder fünf Tore zu schießen."

Sebastian Kehl (Sportchef Dortmund): "Manchester hat insgesamt eine sehr starke Mannschaft, ist Favorit in der Gruppe, möglicherweise der Favorit in der Champions League. Doch warum sollten wir da nicht überraschen?"

Statistik:

Das Duell zwischen Schwarz-Gelb und Himmelblau gab es bislang erst viermal - und es war immer knapp: Im April 2021 setzte sich City im Hin- und Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals jeweils mit 2:1 durch. Im Herbst 2012, in der Gruppenphase der europäischen Königsklasse, gelang Dortmund ein 1:0-Heimsieg und ein 1:1 in Manchester.