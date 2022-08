Wiederbelebt: Ein Alpendorf wird zum Hotel

Viele Bergdörfer in den Alpen sterben aus – das Leben dort ist zu unbequem. Doch als Unterkunft für ein paar Tage sind diese Orte wunderschön. In Corippo im Tessin ziehen nun Touristen in die verlassenen Häuser ein.

Gaumenkitzel in St. Tropez: Mory Sackos neues Restaurant

Er ist erst 29 Jahre alt und mischt die traditionelle Küche auf. Mory Sacko bringt japanische, afrikanische und französische Küche auf einen Teller und begeistert damit Feinschmecker in Paris und Saint-Tropez.

Kennen Sie die Deutschen? Machen Sie diesen Test!

Was essen die Deutschen zum Frühstück und was tun Sie am Sonntagabend? DW-Reporterin Rachel Stewart findet, dass dies die Fragen sind, die zeigen, ob man die Deutschen wirklich kennt.

Noch gibt es sie: Perserteppiche aus Bulgarien

Perserteppiche aus Bulgarien – ein Luxusprodukt, das auch im britischen Königshaus beliebt ist. Die Tradition des Teppichwebens in Handarbeit ist in Europa am Aussterben.

"Axel am Limit" – 4444 Stufen bergauf

Auf den ersten Blick scheint es eine leichte Übung: Treppen steigen! Aber 4444 Holzstufen hintereinander? Euromaxx-Reporter Axel Primavesi stellt sich der Herausforderung und erklimmt die Flørli-Treppe in Norwegen.

