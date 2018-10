Wieder Pole Position für Hamilton

Lewis Hamilton hat sich seine nächste Pole Position geholt und damit seinem Rivalen Sebastian Vettel möglicherweise die letzte Chance genommen, noch einmal in die Entscheidung um den Weltmeister-Titel einzufreifen. Mercedes-Star Hamilton zeigte im Qualifying zum Großen Preis der USA in Austin keine Schwäche. Möglicherweise wird er nun bei dem Rennen am Sonntag seinen fünften WM-Titel in der Formel 1 erringen.

Ferrari-Pilot Vettel landete in der Qualifikation knapp hinter Hamilton auf Rang zwei. Der Deutsche wird aber in der Startaufstellung um drei Plätze strafversetzt, weil er am Freitag im freien Training unter roter Flagge nach Ansicht der Rennkommissare zu schnell unterwegs war. Deswegen gehen - außer Hamilton - dessen Teamkollege Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes und der Australier Daniel Ricciardo (Red Bull) vor Vettel ins Rennen.

So etwas wie die Lieblingsstrecke

Titelverteidiger Hamilton geht nach sechs Siegen aus den letzten sieben Rennen mit 67 Punkten Vorsprung in den Grand Prix. Holt der 33-Jährige nun in den USA acht Zähler mehr als Vettel, ist ihm die WM nicht mehr zu nehmen. Und in Austin gilt Hamilton fast als unschlagbar: Hier feierte er zuletzt vier Siege in Serie.

ml/nob (SID, dpa)