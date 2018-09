Wieder kein Sieg für RB Leipzig

LEIPZIG - DÜSSELDORF 1:1 (0:0)

----------

Europa-League-Teilnehmer RB Leipzig ist auch im zweiten Spiel der neuen Bundesliga-Saison ohne Sieg geblieben. Der Rasenballverein kam am Sonntag nach einem 0:1-Rückstand zu Hause nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Für beide Teams war es am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga der erste Punktgewinn. Verteidiger Matthias Zimmermann hatte die Gäste in Führung gebracht (47. Minute), Jean-Kevin Augustin glich für die Mannschaft von Ralf Rangnick aus (68.). Beide Mannschaften stehen mit je einem Zähler aus zwei Spielen im unteren Tabellenmittelfeld.

ABPFIFF

90.+1 Minute: Leipzigs Sabitzer zieht aus 18 Metern ab, aber der Ball fliegt deutlich über das Tor.

90. Minute - WECHSEL: Düsseldorfs KARAMAN ersetzt Duksch. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

88. Minute: Leipzig will hier natürlich noch den Sieg, aber die besseren Chancen erspielt sich hier weiterhin Düsseldorf. Aber Raman ist zu harmlos.

86. Minute - WECHSEL: Leipzigs POULSEN ersetzt Kapitän Demme.

85. Minute - GELBE KARTE: Für Düsseldorfs eingewechselten STÖGER.

85. Minute: Gute Aktion von Fortunas Duksch. Er setzt sich gut gegen Mukiele und Ilsanker durch schießt aus der Drehung. Torwart Gulacsi lenkt den Ball zur Ecke.

80. Minute - WECHSEL: Düsseldorfs STÖGER ersetzt Zimmermann.

78. Minute: Leipzigs Werner trifft den Pfosten! Zuvor hatte auf der Gegenseite Raman die erneute Führung der Gäste auf dem Fuß. Nach dem Pass von Duksch ist sein Torschuss aber zuwenig druckvoll.

75. Minute - GELBE KARTE für Düsseldorfs HOFFMANN und Leipzigs CUNHA. Danach kommt es noch zu einer Rangelei, nachdem Ilsanker sehr unsanft mit seinem Körper Raman gestoppt hat. Es wird hitziger.

71. Minute - WECHSEL: Leipzigs CUNHA ersetzt Augustin.

70. Minute - WECHSEL: Düsseldorfs RAMAN kommt für Hennings.

68. Minute - TOR: Mukiele spielt einen Pass von rechts. Sabitzer kommt nicht richtig an den Ball, so dass dieser weiter durch den Strafraum rollt. AUGUSTIN kommt kurz vor dem Fünfer vor Torwart Rensing an den Ball und lupft ihn irgendwie über ihn drüber.

65. Minute: Es fehlt das Tempo, der überraschende Moment auf Seiten der Leipziger. Das ist viel zu wenig für einen Champions-League-Kandidaten.

59. Minute: Ein Querschläger von Hoffmann vor dem eigenen Tor bringt Torwart Rensing arg in Bedrängnis. Rensing kommt noch mit den Fingerspitzen ran, der Ball geht an den Außenpfosten.

53. Minute: Natürlich drängt jetzt der Rasenballverein auf den Ausgleich. Aber es schleichen sich zu viele individuelle Fehler ein - wie hier bei Mukiele, der einen einfachen Ball nicht kontrollieren kann - als das hier was zählbares bisher raus kommt.

47. Minute - TOR: Mal wieder die Fortuna über rechts. Letzlich landet der Ball bei ZIMMERMANN, der einfach mal von der Sechzehnergrenze mittig abzieht. Der Ball wird noch ganz leicht von Upamecano abgefälscht - und drin ist er. Die Abwehr der Leipziger sieht ganz schlecht aus, sie lässt den Gästen viel zu viel Freiraum.

Da ist sie, die Führung der Fortunen: Torwart Gulacsi fliegt vergeblich.

WIEDERANPFIFF

----------

HALBZEIT - Der Aufsteiger aus Düsseldorf spielt hier erstaunlich gut mit. Leipzig ist im Abschluss nicht konsequent genug und offenbart in der Defensive immer wieder große Lücken, die Fortuna auch ganz gut nützt. Aber die Gäste sind zu hektisch im Strafraum.

41. Minute: Der Ball zappelt im Netz der Gäste. Aber das Tor zählt nicht - Abseits. Bei Kampls Schuss stand Augustin im Abseits. Schlussmann Rensing lässt den Ball nur abprallen, Augustin greift nun ins Geschehen ein und schiebt den Ball ins Tor.

Gilt das Tor oder nicht: Augustin schaut direkt zum Linienrichter, der hat die Fahne oben.

40. Minute: Mal eine sehenswerte Aktion. Forsberg legt den Ball für Werner mit der Hacke ab. Aber der trifft den Ball nicht richtig.

38. Minute: Leipzig ist offensiv zu harmlos. Eine gute Hereingabe von rechts und alle RB-Spieler stehen wie aufgereiht auf der Fünferlinie, aber keine weiter hinten, wo alles frei ist und der Ball hingeht.

36. Minute: Mal wieder geht es bei Düsseldorf über rechts. Aber Gießelmann verzieht den Ball in aussichtsreicher Position nach rechts.

33. Minute - GELBE KARTE für SUBOTTKA, der Augustin sehr hartnächkig am Trikot zupft, weil er nicht hinterher kommt.

27. Minute - GELBE KARTE. Zunächst lässt Schiedsrichter Fritz weiterspielen und Fortunas Hennings steckt für Duksch durch. Der zieht ab, aber zu unplatziert. Gulacsi hat den Ball. Danach zeigt der Referee GIEßELMANN nachträglich die Karte, weil er Mukiele beim Zweikampf zuvr etwas zu rubust angegangen war. Hennings sieht jedoch keine Karte, obwohl er Bruma von hinten leicht, aber offenbar schmerzhaft in die Hacke getreten war.

23. Minute: Eine Flanke von links landet über Umwege beim zentral am Strafraum stehenden Leipziger Kampl. Der versucht es mit einem Distanzschuss. Der Ball fliegt in den Leipziger Nachmittagshimmel.

19. Minute: Die Gäste lassen sich jetzt von RB einschnüren. Eine gute Kontermöglichkeit lassen sie fahrlässig liegen.

14. Minute: Nach einer langen Flanke von links versucht Bruma noch mit gestrecktem Bein den Ball von kurz vor der Außenlinie aufs Tor zu bringen. Der Ball ist für Schlussmann Rensing aber kein Problem.

9. Minute: Bei der nächsten Offensivaktion tappen die Fortunen in die Abseitsfalle.

6. Minute: Zweite Chance für Fortuna - und die war richtig gut. Duksch stand ganz ganz schön frei im Strafraum und ist davon offenbar selbst ganz überrascht. Sein Schuss ist zu unplatziert, Torwart Gulasci ist zur Stelle.

5. Minute: Das war knapp. Leipzigs Augustin will den den Ball von der Grundlinie zurück passen, der Ball wird von Kaminiski abgefälscht und landet fast im eigenen Tor. Glück gehabt.

1. Minute: Wie erwartet baut der Rasenballverein mit seinem Pressing gleich Druck auf den Gegner auf. Fortuna aber holt sich die erste Ecke und Hoffmann kommt zum Kopfball, aber der Ball geht ordentlich am Tor vorbei.

ANPFIFF

15:22 Uhr: "Jeder Gegner hat Schwächen. Leipzig auch", sagt Düsseldorfs Trainer Funkel - sieht sich zwar als Außenseiter, aber nicht chancenlos.

15:18 Uhr: Die Fortuna-Fans haben zu einem RB Leipzig-Boykott aufgerufen. Deshalb sind nur rund 1.000 F95-Fans in Leipzig. "Das ist schade, aber wir müssen das respektieren", meint Trainer Funkel dazu.

15:16 Uhr: Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Bundesliga. Rasenballverein-Trainer Ragnick rotiert nach dem ChampionsLeauge-Qualifikationsspiel am Donnerstag gleich auf acht Positionen.

RBL: Gulácsi. Saracchi. Upamecano. Forsberg. Werner. Ilsanker. Bruma. Mukiele. Augustin. Demme. Kampl.

F95: Rensing. Kaminski. Hoffmann. Ayhan. Giesselmann. Zimmer. Sobottka. Zimmermann. Morales. Hennings. Duksch.

15:15 Uhr: Beide Teams haben bisher null Punkte. Das wird sich mindestens für einen von beiden heute ändern. Der Rasenballverein ist zum Saisonstart mit 1:4 in Dortmund untergegangen. Die Fortuna hatte gegen Augsburg zunächst geführt, hat aber dann doch noch das Spiel hergegeben.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!