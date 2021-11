Wie zuverlässig sind Corona-Schnelltests?

Deutschland - im Griff der vierten Welle

Sorge um die Ältesten ...

Eine Altenpflegerin testet einen Bewohner eines Seniorenheims vor den Toren Berlins. In den vergangenen Wochen kam es mehrfach zu Corona-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen, bei denen Bewohner verstarben. Auch deshalb ist die Debatte um eine Impfpflicht in Gesundheitsberufen in vollem Gange. In Italien, Frankreich und Griechenland gibt es sie schon, Österreich will in Kürze nachziehen.