Wie wollen wir morgen bauen – und leben?

Und auch sie haben Ökologie zum Thema gemacht: die Architekten Lesley Lokko und David Chipperfield.

Von Afrika lernen: Lesley Lokko

Lesley Lokko kämpft als schwarze Frau in einem von weißen Männern dominierten Gebiet: Der Architektur. Aber sie hat sich durchgesetzt, kuratiert nun die Architekturbiennale Venedig als Labor der Zukunft und stellt Afrika und Ökologie in den Fokus.

Leiser Stararchitekt: David Chipperfield

Wie wurde David Chipperfield zu einem der wichtigsten Architekten weltweit, ausgezeichnet mit allen großen Preisen, ein Mann, dem alles Laute fremd ist, für den Nachhaltigkeit und Verantwortung des Architekten immer im Vordergrund standen?

Umbau statt Rückbau: Beispiel Bayern

Abriss und Neubau gilt oft als die Lösung um Wohnraum oder Büroflächen zu schaffen. Aber es gibt längst bessere Ideen: Umbau statt Rückbau, denn Abriss ist unökologisch! Warum wir Kirchen zu Kletterhallen und leere Fabriken zu Lofts machen sollten.

Ökologisch und schön: 5 Bauten weltweit

Zukunftsideen, die Architekten weltweit entwickeln, sind vielfältig. Aber eines haben sie gemeinsam: Eine genaue Kenntnis des Ortes und eine Nutzung vorhandener Ressourcen. Denn es muss alles auf den Prüfstand – damit unser Planet bewohnbar bleibt.

