Wie Techno in die Zukunft wirkt

In den 1990er Jahren groß geworden, fließt Techno heute in viele andere Musikrichtungen ein und bewegt wieder die Massen. Zwischen Underground, Hochkultur und Kommerz: Wo steht Techno heute?

Und wie prägt der Sound eine junge Generation?

Bild: Paris Seawell & Detroit Law

Von Detroit bis Berlin und Frankfurt: Futuristische Techno-Beats haben Dancefloors auf der ganzen Welt hypnotisiert. Aus einer Underground-Bewegung wurde ein Mainstream-Phänomen mit der Botschaft „Sei du selbst - alles ist erlaubt!“

Bild: Sebastien Botella/dpa/MAXPPP/picture alliance

Für eine neue Generation von TikTok Ravern, die Techno auf Social Media entdeckt haben, ist Fetischmode zum Dresscode geworden. DJs müssen nicht nur auf den Dancefloors performen, sondern auch online permanent präsent und aktiv sein, um Erfolg zu haben. Kultur Intensiv geht der Frage nach, wie sich diese Entwicklungen auf die Produktion von Techno und die Art, wie die Musik konsumiert wird auswirken. Wie geht die junge Generation mit solchen Trends um?

Und wie sieht es mit der angeblich verbindenden Kraft von Techno aus, die so gerne beschworen wird? Wir werfen einen kritischen Blick auf die Szene: Ist Techno heute tatsächlich so divers, offen und tolerant, wie immer behauptet wird? Oder muss die Geschichte von „Friede, Freude, Eierkuchen“ neu geschrieben werden?

