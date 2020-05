Wie sinnvoll sind Corona-Antikörpertests?

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder?

Katzen als Virusschleuder?

Forscher des Tiermedizinischen Forschungsinstituts im chinesischen Harbin konnten zeigen, dass sich das neuartige Coronavirus in Katzen vermehren kann. Die Stubentiger können das Virus auch an Artgenossen weitergeben, allerdings nicht sehr leicht, so die Forscher um Tierarzt Hualan Chen, der seine noch nicht begutachtete Vorab-Studie am 31. März in der Zeitschrift BioRxiv veröffentlicht hat.