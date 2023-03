Wie sich Irlands Fußballerinnen ihre erste WM-Teilnahme erkämpfen

Nachdem ihr Land ein weiteres Mal eine Weltmeisterschaft verpasst hatte, war für die Irin Aine O'Gorman Schluss. Nach zwölf Jahren, 100 Länderspielen und einem langen Kampf um Gleichberechtigung mit ihrem eigenen Verband, der die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich zog, beendete O'Gorman 2018 frustiert ihre internationale Karriere.

Fünf Jahre später steht sie vor ihrem WM-Debüt - am 20. Juli vor 80.000 Fans gegen Gastgeber Australien. Es ist ein Sieg nach einem langem Kampf um Gleichberechtigung, der die Bedingungen für Frauen, die in der Republik Irland Fußball spielen, verändert hat. Und es ist das WM-Debüt für Irlands Fußballfrauen. O'Gormans Anteil daran ist groß.

"Ich habe immer geglaubt, dass es möglich ist, in Irland professionell zu spielen", sagte sie der DW einige Tage nachdem sie in der ersten Runde der neu gegründeten Women's National League einen Last-Minute-Siegtreffer für die neu formierten Shamrock Rovers erzielt hatte. "Ich denke, es braucht einfach jemanden, der den Weg vorgibt."

Die Macht der Spielerinnen

O'Gorman war eines der führenden Gesichter und eine der Stimmen in der irischen Mannschaft, die 2017 aus Protest gegen die Behandlung durch den irischen Fußballverband (FAI) mit dem Boykott eines Spiels gegen die Slowakei drohte. Die Spielerinnen beschwerten sich öffentlich darüber, dass sie sich auf dem Weg zum Spiel in öffentlichen Toiletten umziehen und Trainingsanzüge mit Jugendmannschaften teilen mussten.

Dieser Protest und die folgende Pressekonferenz, die weltweites Medieninteresse erregten, waren einer der Schlüsselfaktoren für eine Revolution im irischen Frauenfußball. Seitdem gab es eine Reihe von institutionellen Veränderungen, darunter der Rücktritt des umstrittenen ehemaligen Geschäftsführers und UEFA-Exekutivkomiteemitglieds John Delaney. 2021 wurde schließlich ein Vertrag über gleiche Bezahlung unterzeichnet.

"Wenn man spielt, ist man nur in diesem Augenblick. Man konzentriert sich auf das nächste Spiel, den nächsten Kampf. Man blickt nicht wirklich auf seine Karriere zurück und denkt, wie stolz man auf diesen Moment sein kann. Aber ich denke, es war wichtig, nicht nur für den Frauenfußball in Irland, sondern für den Frauensport in Irland im Allgemeinen", sagte O'Gorman.

"Die Bedingungen haben sich massiv verbessert, wir haben die volle Unterstützung der FAI und großartige Sponsoren an Bord. Aber es ist immer noch schwer zu glauben, dass wir zu einer Weltmeisterschaft fahren werden."

Rücktritt vom Rücktritt

Die 33-Jährige wurde zwei Jahre nach ihrem Rücktritt durch die Veränderungen beim Weltfußballverband FAI und das Angebot der niederländischen Trainerin Vera Pauw in die Nationalmannschaft zurückgelockt. O'Gorman ist heute die Spielerin mit den drittmeisten Einsätzen für ihr Land. Sie wurde von Pauw für das Play-Off-Spiel gegen Schottland nominiert, das mit dem historischen 1:0-Sieg endete, mit dem sich die Republik Irland die Teilnahme an der WM sicherte.

Irland hat damit bewiesen, dass man den Kampf gewinnen kann - ein wichtiges Signal an alle anderen Teams, die in diesem WM-Jahr ebenfalls noch um Gleichberechtigung und Anerkennung bei den eigenen Verbänden kämpfen müssen: In Frankreich und Spanien zum Beispiel ist es zu massiven öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen Spielerinnen und Betreuern gekommen. Kanadas Spielerinnen wollten gegen ihren eigenen Verband streiken. Sie wurden in ihrer Position, die der Irlands im Jahr 2017 ähnelt, von Weltmeister USA und Europameister England unterstützt.

Weltweite Auswirkungen

O'Gorman ist enttäuscht, dass so prominente Länder immer noch die gleichen Kämpfe austragen, die sie und ihre Teamkolleginnen gewonnen haben, aber sie sieht Hoffnung im irischen Sieg. "Ich glaube nicht, dass wir uns der Wirkung wirklich bewusst waren, bis es losging und wir die weltweite Unterstützung bekamen", sagte sie. "Ich glaube, dass alles möglich ist, wenn man zusammenhält und das gleiche Ziel hat, seine Bedingungen zu verbessern."

Die Mannschaft von Aine O'Gorman trifft in der Gruppenphase der WM 2023 auf Australien, Nigeria und Kanada

Die Haltung, die O'Gorman und ihre Mannschaftskameradinnen damals eingenommen hatten, diene auch dem Schutz künftiger Generationen, fügte sie hinzu. Im Nationalkader, der Schottland in diesem Playoff vor etwas mehr als 10.000 Zuschauern im Hampden Park in Glasgow schlug, war sie die einzige Spielerin, die ihr Geld in Irland verdiente. Die anderen Spielerinnen verteilten sich auf die englische, deutsche, US-amerikanische, schottische und australische Liga. O'Gorman hofft, dass so etwas nicht mehr lange der Fall sein wird, da Vereine wie die Shamrock Rovers "jetzt mehr Möglichkeiten für Spielerinnen bieten, in Irland zu bleiben und auf einem guten Niveau zu spielen".

Im April sind zwei Freundschaftsspiele gegen die USA geplant und im Juni und Juli stehen die WM-Teilnehmer Sambia und Frankreich auf dem Programm. Die Iren wollen sich testen, bevor sie am 20. Juli in Sydney, einer Stadt mit einem hohen irischen Bevölkerungsanteil, auf Australien treffen.

"Wir spielen im ersten Spiel in einem 80.000 Zuschauer fassenden Stadion [dem Olympiastadion von Sydney; Anm. d. Red.] und wir erwarten, dass die Hälfte davon in Grün erscheinen wird.. Es wird also ein ganz besonderes Ereignis sein, auf das wir Spielerinnen uns alle vorbereiten und hoffen, dass wir den Flug nach Australien antreten können."

Der Text wurde aus dem Englischen adaptiert.