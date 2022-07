In Good Shape

Wie reguliert der Körper Temperatur?

Egal ob bei Hitze oder Kälte, die Körpertemperatur schwankt kaum. Unsere körpereigene Klimaanlage passt sich perfekt an unterschiedliche Umgebungen an. Doch extreme Wärme bringt den Körper an seine Grenzen - und das kann lebensgefährlich sein.