Wie Phönix aus der Asche

Wer nach einer großen Niederlage – zum Beispiel dem Konkurs seiner Firma – oder nach einem Zusammenbruch einen Neuanfang wagt, der erhebt sich wie Phönix aus der Asche. Der Phönix galt in der Antike als Wundervogel. Am Ende seines langen Lebens legte er Feuer in seinem Nest und starb. Aus der Asche wuchs ein neuer Phönix heran. So wurde er zum Symbol der Wiedergeburt.