Ob sie nun über ein Nudelpferd oder eine Nachtfee schreiben oder über ganz Alltägliches wie einen Grashalm oder einen Schmetterling: Wenn Kinder ihre Gedanken zu Papier bringen, ist oft viel Fantasie im Spiel. Denn sie erzählen ihre Erlebnisse und Alltagserfahrungen gerne aus der Perspektive von Tieren, Pflanzen, Fantasiewesen oder Alltagsgegenständen, sagt Michael Ritter, Professor für Grundschuldidaktik in Halle. Er leitet das weltweit einzige Archiv für Kindertexte „Eva Maria Kohl“ an der Martin-Luther-Universität in Halle/Wittenberg. Dort wird erforscht, wie Kinder ihren Blick auf die Welt formulieren.



Wie Kinder die Welt sehen

In langen Regalen reihen sich bunte Ordner und graue Kartons aneinander. Sie enthalten rund 150.000 Schriftstücke, die in den vergangenen rund 100 Jahren von Kindern und Jugendlichen verfasst wurden. Darunter sind Schulaufsätze, Einsendungen aus Schreibwettbewerben oder Beispiele aus einem Unesco-Alphabetisierungsprojekt. „Die Texte zeigen, wie wunderbar Kinder mit Sprache spielen“, sagt Ritter. Die kreativen Geschichten und Gedichte seien „Ergebnisse der kindlichen Auseinandersetzung mit der Welt“.

Welch ein Schatz in Kindertexten verborgen ist, erkannte schon vor mehr als 100 Jahren der Bremer Volksschullehrer Fritz Gansberg (1871-1950). Er traute Mädchen und Jungen einen selbständigen und produktiven Umgang mit Schriftsprache zu – ungewöhnlich für die damalige Zeit. Die Aufsätze von Kindern seien „ein großer Streifzug durch die Welt der Kinder, ein tiefer Einblick in die Natur des kindlichen Geistes“, schrieb er 1909 in seiner reformpädagogischen Streitschrift „Produktive Arbeit: Beiträge zur neuen Pädagogik“.



Kindertexte als Zeitzeugnis

Daran knüpft das Archiv an, das im Jahr 2000 von der Professorin für Grundschuldidaktik Eva Maria Kohl gegründet wurde. Dort werden Texte nicht nur gesammelt, um kindliche Schreibprozesse zu würdigen. Sie dienen auch interdisziplinären Forschungen etwa in Pädagogik und Geschichtswissenschaften als Grundlage.

Neben freien Texten aus reformpädagogischen Schulen um 1900 finden sich auch Kindertexte aus der Zeit des Nationalsozialismus und aus beiden deutschen Staaten zwischen 1949 und 1989. Wie unterschiedlich die Blickwinkel nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Kindern im Nationalsozialismus waren, zeigten deren sprachliche Zeugnisse, erläutert Ritter. So schildere etwa der siebenjährige Helmut in propagandistischem Stil in seiner Erzählung „Mein Onkel fliegt nach England“, wie sein Onkel eine Bombe abwirft und dafür das Eiserne Kreuz erhält.

Erschütternd dagegen ist das Gedicht „Der Schmetterling“ eines Jungen namens Pavel Friedmann, der die Verse 1942 im KZ Theresienstadt verfasst hat: Es endet mit den Worten „Das war gewiß der allerletzte, denn Schmetterlinge leben nicht im Getto“.



Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die unterschiedlichen Lebenswelten treten auch in internationalen Kindertexten zutage. In den Interpretationen zu dem Gemälde „Ziege“ von Pablo Picasso wurde aus dem Tier auch mal ein Kamel oder ein Rentier, wie Ritter erzählt. Die Sammlung „Phantasien von Kindern aus aller Welt“ enthält rund 3000 Texte von Kindern aus 22 Ländern.

Mit einem Thema setzen sich die jungen Autorinnen und Autoren weltweit immer wieder auseinander: „Egal ob vor 100 Jahren oder heute: Das Thema Freundschaft beschäftigt Kinder und Jugendliche“, sagt Ritter. Dies zeige, wie wichtig soziale Beziehungen über die eigene Familie hinaus für die Kinder seien. Ihre Freundschaften mit Gleichaltrigen könnten sie auf Augenhöhe, selbstverantwortlich und durch eigenes Handeln beeinflussen.



Blick auf die heutige Zeit

Verändert habe sich in den vergangenen 100 Jahren die Sprache. Deutlich erkennbar sei der Einfluss von Filmen, erklärt der Wissenschaftler. So würden heute deutlich mehr Rededuelle geschrieben, oft fehle die Stimme eines Erzählers. Befürchtungen, dass die starke Mediensozialisation zu einem Sprachverfall führen könnte, hat Ritter aber nicht. Vielmehr würden die Kinder heute die Sprache „sehr souverän und kreativ verwenden“. Und manchmal sind die Schilderungen auch ganz knapp. So besteht die „Kurzgeschichte“ des zwölfjährigen Elmos nur aus acht Wörtern: „Eines Tages aß sich das Nudelpferd selbst auf.“



sts (mit epd)/ip