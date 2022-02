Wie kann ich mich für ein Training anmelden?  

Wenn Sie sich für unsere offenen Trainingsangebote interessieren, rufen Sie uns unter unserer Telefonnummer 0228.429-3505 an oder schreiben Sie an unsere Email-Adresse medientraining.akademie(at)dw.com. Wir beraten Sie gerne über ein geeignetes Training.

Grundsätzlich können Sie sich über unsere Homepage für die jeweiligen freien Trainings anmelden. Sie werden dort zum Anmeldeportal weitergeleitet, wo Sie sich verbindlich für unsere Veranstaltungen anmelden können. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).



Sollte die Anmeldefrist für ein Training bereits überschritten sein, zögern Sie dennoch nicht, uns zu kontaktieren: In vielen Fällen sind noch Restplätze vorhanden. Andernfalls merken wir Sie gern für zukünftige Trainings vor.



Wünschen Sie dagegen ein maßgeschneidertes Angebot, schicken Sie uns eine kurze Nachricht an die angegebene E-Mail-Adresse - wir melden uns dann so schnell wie möglich mit konkreten Vorschlägen bei Ihnen.



Bitte beachten Sie: Die meisten unserer vorgestellten Trainings im Bereich Internationale Kommunikationsberatung sind Bestandteile langfristiger, von öffentlichen Mittelgebern finanzierter Projekte, wie beispielsweise dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) oder dem Auswärtigen Amt (AA). Hierfür können leider keine individuellen Bewerbungen angenommen werden.