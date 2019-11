Wie heißt Ihre Lieblings-Einkaufsstraße?

Viele Metropolen haben weltberühmte Einkaufsstraßen – so wie die Avenue des Champs-Élysées in Paris, der Berliner Kurfürstendamm und die Regent Street in der britischen Hauptstadt. Die geschwungene Straße im Londoner Stadtteil West End ist nach dem Prinzregenten und späteren König IV. benannt und wurde 1819 von den Architekten John Nash und James Burton angelegt. Sie führt über den Piccadilly Circus. Zu ihren bekanntesten Adressen zählen das Spielwarengeschäft „Hamleys“ und das Luxushotel "The Langham", das dort bereits seit 1865 steht. Ein besonderes Highlight für Besucher ist die kunstvolle Weihnachtsbeleuchtung, die jedes Jahr mit einem großen Event angeknipst wird.

Euromaxx feiert den 200. Geburtstag der legendären Regent Street und möchte von Ihnen wissen, wie Ihre Lieblings-Einkaufsstraße heißt. Es kann eine berühmte Shoppingmeile sein oder eine eher unbekanntere in Ihrer Heimat. Denn auch in kleinen Orten versammeln sich Geschäfte und Restaurants häufig in einer Straße.

