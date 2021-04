Wie heißt der abgelegenste Ort, an dem Sie jemals waren?

Die Inselgruppe Spitzbergen befindet sich auf halber Strecke zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol. Longyearbyen ist der Hauptort von Spitzbergen. Die Lebensbedingungen sind hart: Die Höchsttemperatur liegt im Sommer bei rund 6 Grad Celsius, in den übrigen Monaten herrscht Dauerfrost. Dennoch lockt die abgelegene Polarregion mit ihren Gletschern, Fjorden, Eisbären, Walen und dem Naturschauspiel Nordlicht Menschen aus der ganzen Welt an. Mehr über Longyearbyen und Spitzbergen erfahren Sie auch in unserem Euromaxx-Buch "111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss".

