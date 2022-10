Wie gelingt Integration am besten?

In Deutschland leben viele Menschen, deren Familien ursprünglich aus einem anderen Land kommen. Dies wird häufig mit dem etwas sperrigen Begriff „Migrationshintergrund“ bezeichnet. Aber was bedeutet dieser Begriff genau? Und welche Faktoren sind wichtig, damit die Integration in einer fremden Gesellschaft gelingt? Diskutieren Sie im Kurs und erarbeiten Sie auf der Grundlage von Erfahrungen und Ideen der Lernenden gemeinsam Empfehlungen zu diesem Thema.

So können Sie vorgehen:

Teilen Sie zunächst das Arbeitsblatt aus. Fragen Sie die Lernenden nun, warum sie ihr Heimatland verlassen würden (dauerhaft oder für einen längeren Zeitraum ) und wo sie hingehen würden (Aufgabe 1). Bitten Sie die Lernenden, ihre Antworten auf dem Arbeitsblatt zu notieren. Sammeln Sie die Ergebnisse anschließend im Plenum und leiten Sie die Gruppe dazu an, sich untereinander auszutauschen. Die häufigsten Antworten, aber evtl. auch komplett gegensätzliche Positionen, können an der Tafel gesammelt werden. Teilen Sie den Kurs dann in Zweiergruppen. Jedes Paar soll nun gemeinsam überlegen, was mit dem Begriff „Migrationshintergrund“ gemeint sein könnte. Nachdem sich jeweils zwei Paare über ihre Vermutungen ausgetauscht haben, werden die Ergebnisse im Plenum gesammelt. Achten Sie darauf, dass klar wird, dass auch Menschen, die in dem Land leben, in dem sie geboren wurden, Migrationshintergrund haben können, wenn ihre Eltern oder Großeltern aus einem anderen Land kommen.

Zeigen Sie jetzt einen Teil des Videos (Min. 1:18 bis 2:40) zur Folge „Migration“ des Deutschlandlabors. Lassen Sie die Lernenden das Thema des Videoausschnitts identifizieren, bevor sie das Video noch einmal abspielen. Bitten Sie die Lernenden nun, die zweite Aufgabe auf dem Arbeitsblatt zu bearbeiten und die Aussagen des Sozialarbeiters zusammenzufassen. Welche Faktoren für eine gelungene Integration nennt er?

Schicken Sie die Lernenden jetzt zurück in ihre Zweiergruppen und bitten Sie sie zu überlegen, wie Integration gelingen kann. Die Lernenden können ihre Ergebnisse zunächst in Stichpunkten notieren. Auf der Grundlage ihrer Überlegungen sollen sie dann den Zeitplan auf dem Arbeitsblatt vervollständigen (Aufgabe 3). Die fertigen Zeitpläne können im Kurs ausgehängt werden und dienen als Ausgangspunkt für die abschließende Diskussion.

Benötigte Materialien:

Lektion „Migration“ (Video)

Arbeitsblatt „Migration“

Niveaustufe:

mind. A2

Das Format in Kürze:

Das Deutschlandlabor sucht Antworten auf viele Fragen zu deutschen Klischees: Essen die Menschen in Deutschland jeden Tag Wurst und funktioniert hier wirklich alles perfekt? Das Moderatorenduo Nina und David reist durch ganz Deutschland und trifft Menschen auf der Straße sowie Expertinnen und Experten, die manchmal für überraschende Erkenntnisse sorgen.

Die Serie zeigt in 20 Episoden verschiedene Facetten der Gesellschaft und des Lebens in Deutschland. Zu jeder Video-Folge gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreiche Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen.