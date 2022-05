Video-Thema – Podcast ohne UT

Wie Gas aus Russland ersetzt werden kann

Ein großer Teil des Gases, das in Europa verwendet wird, kommt aus Russland. Doch was passiert, wenn die Gaslieferungen wegen des Ukraine-Kriegs unterbrochen werden? Was wären die wirtschaftlichen Folgen?

Woher kommt Europas Gas in Zukunft?

