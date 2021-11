Wie finde ich eine bereits ausgestrahlte DW Sendung im Internet?

1. Suche auf dw.com

Über die Suchfunktion auf dw.com/german können Sie alle Beiträge der Deutschen Welle durchsuchen. In der DW Suchmaschine können Sie die Sonderzeichen ? und " bei der Suche benutzen.

Das Fragezeichen (?) steht dabei für ein einziges beliebiges Zeichen. Beispiel: Auf die Sucheingabe w?r folgt ein Suchergebnis, das alle Datensätze enthält, die ein dreibuchstabiges Wort mit "w" am Anfang und "r" am Ende enthalten (wer, war, wir…).

Das Anführungszeichen (") ermöglicht die Suche nach Satzteilen, die durch das Anführungszeichen eingegrenzt werden. Beispiel: Auf die Sucheingabe "Deutsche Welle" folgt ein Suchergebnis, das alle Datensätze enthält, die die Zeichenfolge "Deutsche Welle" beinhalten.

2. Suche im "Media Center"

Hier finden Sie archivierte Videos, Audio-und Bildbeiträge. Im "Media Center" können Sie unter "Alle Inhalte" die "Neuesten Inhalte" abrufen oder nach einem Stichwort suchen und zusätzlich nach Sendungstitel, Zeitraum, Medium oder Thema des Programms filtern. Im "Media Center" stehen Videos, Audios und Bildergalerien über einen längeren Zeitraum zur Verfügung.

Bitte beachten Sie hierbei, dass Dokumentationen mitunter aus Lizenzgründen nur eine begrenzte Zeit als Video-on-Demand zur Verfügung gestellt werden können.

