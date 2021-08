Lebensart

Wie essen Sie Käse am liebsten?

Auch wenn nicht überall in der Welt die Käsevielfalt so groß ist wie in Europa: wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie Käse am liebsten essen. Auf der Pizza, im Burger, auf Brot oder einfach mit ein paar Oliven?

Der beliebteste Käse bei den Deutschen ist der Gouda, der in den Niederlanden hergestellt wird. Meist isst man ihn auf Brot oder gerieben auf Aufläufen. Die Vielfalt der Käsesorten ist groß in Europa, es gibt Brie, Camembert, Mozzarella und viele Sorten mehr. Auf Pizza spielt Käse weltweit eine Rolle und auf Burgern ist er ein leckeres Extra, viele Sandwiches kommen ohne Käse gar nicht aus. Und auch ein Salat kann mit Käse zu einer Hauptmahlzeit werden.



Wie sieht das bei Ihnen aus? Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen Käse am besten schmeckt.



Unter allen Einsendungen verlosen wir einen gut gefüllten Rucksack im exklusiven DW-Design.

Einsendeschluss ist der 27. August 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Die Redaktion empfiehlt