In Good Shape

Wie ein Stiller Reflux dem Kehlkopf schadet

Bei Sodbrennen dringt Magensäure in die Speiseröhre und verursacht Brennen und Schmerzen. Ein Stiller Reflux hat andere Symptome: Heiserkeit, Husten und Räusperzwang. Denn die Magensäure verwandelt sich in eine Art Gas und steigt bis in den Rachen. Was hilft gegen diese Erkrankung?