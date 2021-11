Wie die Taliban einem Jungen die Kindheit stahlen

Der Film beginnt mit dem ohrenbetäubenden Krach einer Bombenexplosion, dann folgen Sirenengeheul und Stimmengewirr. Eine Szene später sind auf Kabuls belebten Straßen in den 1980er Jahren unverhüllte Frauen zu sehen. Eine Stimme aus dem Off sagt: "Mein Name ist Mir. Das ist meine Geschichte, und die Geschichte meines Landes."

"My Childhood, My Country: 20 years in Afghanistan" (deutsch: "Meine Kindheit, mein Land: 20 Jahre in Afghanistan”) lebt von Kontrasten. Regie führten bei der Produktion, an der auch der Westdeutsche Rundfunk und der deutsch-französische Kultursender Arte beteiligt waren, der Brite Phil Grabsky aus Brighton und Shoaib Sharifi, der ursprünglich als Übersetzer bei dem Projekt angefangen hatte. Im Mittelpunkt steht die Geschichte des jungen Afghanen Mir Hussein zwischen 2001 bis 2021.

Dreharbeiten in Afghanistan

Die Geschichte beginnt kurz vor den Vergeltungsschlägen der US-Amerikaner nach den Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York. Zwischen 1996 und 2001 führten die Taliban in Afghanistan ein strenges Sharia-orientiertes Regime: Frauen waren ohne Rechte, Schulen geschlossen. Das Rad der Entwicklung in Afghanistan dreht sich rückwärts.

Phil Grabsky, ein erfahrener Dokumentarfilmer, fuhr nach Afghanistan, um sich selbst ein Bild zu machen. "Ich wollte nach Afghanistan und sehen, was das für Menschen sind. Die Männer können nicht alle bärtige Terroristen sein, und die Frauen nicht alle stumme Burkaträgerinnen”, so der Regisseur.

Mit einer unauffälligen Handycam im Gepäck, erinnert sich Grabsky bei einem Podiumsgespräch auf dem Cologne Film Festival im Oktober 2021, sei er losgefahren.

Eine zukunftsweisende Geschichte

"Ich wusste noch nicht, welche Story herauskommen werden würde", erzählte Grabsky, der sich einem UNO-Konvoi anschloss, um im Bamiyan-Talzu drehen. Von einem Journalisten-Kollegen hatte er gehört, dass Menschen in den Höhlen von Bamiyan lebten. Er habe geplant, einen Mann zu finden, dessen Geschichte er erzählen wollte.

Direktor Phil Grabsky (Mitte) auf dem Filmfest Cologne

"Doch die Männer waren erschöpft, depressiv, machten gar nichts. Die saßen nur rum und tranken Tee." Da machte Grabsky die Bekanntschaft des jungen Mir, 8 Jahre alt. "Ihm war schnell klar, wenn er über ihn einen Film drehte, würde sich das Publikum andere Fragen stellen: Wohin steuert Afghanistan? In welchem Land wird dieser Junge aufwachsen?", so Grabsky. Außerdem würde die Geschichte des Jungen die Frage aufwerfen, was mit den westlichen Hilfsgeldern passiere und welchen Effekt sie brächten.

Vom Höhlenbewohner zum Kameramann

Im Film wird das Leben von Mir Hussein in Beziehung gesetzt mit der Entwicklung Afghanistans weg von einer konservativen, rückständigen Gesellschaft. Mirs Familie lebte in einer der Höhlen in den Felsen, in denen vor der Zerstörung die Buddha-Statuen von Bamiyan standen. Im Film führt der kleine Junge den Filmemacher an Orte, an denen noch ihre Umrisse zu erkennen sind. Mir lebte dort zusammen mit seiner Großmutter und seinem Vater.

Die Jahre vergehen und Mir Hussein wächst zu einem jungen Mann heran, der schließlich die Schule schmeißt und in einer Mine arbeitet. Wie es in Afghanistan Tradition ist, heiratet er jung und bekommt zwei Söhne.

Video ansehen 02:55 "Wir Afghaninnen werden kämpfen müssen"

Nachdem er jahrelang vergeblich Arbeit sucht, zieht Mir schließlich in die Hauptstadt Kabul, und entscheidet sich für eine Ausbildung zum Kameramann. Viele der Szenen im Film wurden von ihm selbst gedreht.

Zu diesem Zeitpunkt flammt Hoffnung auf. Doch dann lässt US-Präsident Trump verlautbaren, die USA hätten mit den Taliban eine Vereinbarung über den Truppenabzug getroffen. Sein Nachfolger Joe Biden bestätigte, dass die US-Truppen im September 2021 aus Afghanistan abgezogen würden. Auch Deutschland, Großbritannien und andere NATO-Staaten beschlossen kurz darauf, Afghanistan zu verlassen.

Rückkehr der Taliban

"Es wird Krieg geben, denn die Taliban können nicht aufgehalten werden”, sagt Mir in einer Szene des Dokumentarfilms aus 2021, wenige Monate bevor die Taliban im die Herrschaft zurückeroberten. "Die eine Hälfte der Bevölkerung ist für die Taliban, die andere Hälfte gegen sie. Sie werden wieder Menschen unterdrücken", ergänzt Mirs Frau. Ihr ist klar, dass Frauen Strafen drohen werden, wenn sie nicht den Moralvorstellungen der Taliban gemäß leben und einen Hijab tragen. "Die Taliban glauben, sie seien die einzig wahren Muslime." Kurz nach dieser Aufnahme wird Kabul von den Taliban eingenommen. Auf dem Filmfestival Cologne macht Regisseur Phil Grabsky deutlich, wie haarscharf Mir Hussein selbst einem Selbstmordattentat entkommen ist, wenige Monate vor dem Truppenabzug. Doch er sei in Sicherheit und verfolge die Entwicklungen in seinem Land mit Sorge, wie viele seiner Landsleute, so der Filmemacher. "Er ist ein bemerkenswerter junger Mann und ich bin sehr glücklich, dass ich sein Leben habe begleiten können."

20 Jahre nach der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan Buddhistisches Zentrum im Bamiyan-Tal Die Statuen befanden sich an einem der alten Haupthandelswege zwischen China und Südasien. Das Hochtal von Bamiyan, rund 200 Kilometer nordwestlich von Kabul, war ein Zentrum des aus Indien stammenden buddhistischen Glaubens. Mehrere tausend buddhistische Mönche hielten sich im 6. Jahrhundert im Bamiyan-Tal auf.

20 Jahre nach der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan Mönche als Baumeister Mit den Mönchen kam auch die buddhistische Kunst und Kultur in die zentralafghanische Gebirgsregion. In jener Zeit entstanden die berühmten Wohnhöhlen in den Felswänden aus rotem Sandstein; aus diesem wurden auch die Buddha-Statuen gemeißelt.

20 Jahre nach der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan Staunender Chinesischer Mönch Der chinesische Pilgermönch Xuanzang kehrte nach seiner Indien-Reise im Jahr 643 nach China zurück. Er kam dabei auch durch das Bamiyan-Tal und berichtete: "Dutzende Tempel beherbergen über tausend Mönch. Die stehende Buddha-Statue ist 140-150 Chi (ca. 50 Meter) hoch und glänzt golden in ihrem reichen Schmuck.

20 Jahre nach der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan Stilmischung Die größte Statue war 53 Meter hoch und stellte den Buddha Dipamkara dar, den "Anzünder der Leuchte". Sie vereinigte laut Kunsthistorikern verschiedene Stilmerkmale der buddhistischen Kunst mit solchen der hellenistischen Tradition.

20 Jahre nach der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan Touristenattraktion und Kriegsschauplatz Auch nach der Islamisierung des Bamiyan-Tals etwa 1000 n. Chr. blieben die Statuen erhalten. Im 20. Jahrhundert wurden sie eine Touristenattraktion, bis zur sowjetischen Besatzung 1979. Im folgenden zehnjährigen Krieg wurden die Höhlen als Munitionsdepots genutzt. In dem strategisch wichtigen Tal lieferten sich Sowjets und von den Amerikanern ausgerüstete Mudschahedin schwere Gefechte.

20 Jahre nach der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan Tal der Hazara Im Bamiyan-Tal leben vielen Mitglieder der Hazara, einer Minderheit, die auch unter den Taliban verfolgt wurden. Hazara sind Schiiten, auch dafür kamen sie ins Kreuzfeuer der Hardliner. Das Bamiyan-Tal galt lange als eine sichere Enklave für die Minderheit.

20 Jahre nach der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan Furor der Taliban Im März 2001 sprengten die Taliban, die in Afghanistan die Macht übernommen hatten, die Statuen in die Luft, obwohl sie längst nicht mehr religiös verehrt wurden. Im Furor der radikal-islamischen Taliban gegen jegliche Kultgegenstände wurde auch das Nationalmuseum in Kabul verwüstet.

20 Jahre nach der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan Verlorener Kulturkrieg Die UNESCO hat nach der Zerstörung der Statuen zugegeben, dass es die internationale Gemeinschaft verabsäumt habe, die Taliban von der Zerstörung der Statuen abzuhalten. In diesem Zusammenhang nannte die Organisation die Zerstörung der Statuen ein "Verbrechen gegen die Kultur".

20 Jahre nach der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan Für immer verloren Die Statuen wurden erst nach ihrer Zerstörung in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Von diversen Vorschlägen, die Statuen wieder aufzubauen, wurde bis heute keiner umgesetzt.

20 Jahre nach der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan Eine Nacht mit Buddha Zum 20. Jahrestag der Zerstörung der Buddha-Figuren wurde unter dem Motto "Eine Nacht mit Buddha" vor Ort eine Zeromonie gefeiert in der die Statuen noch mal projiziert wurden. Autorin/Autor: Nasim Saber, Hao Gui, Catherine Lankes



Der Artikel wurde von Julia Hitz ins Deutsche übertragen.