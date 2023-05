Wie die Nazis erst Bücher und dann Menschen verbrannten

In einer regnerischen Mainacht steht der deutsche Schriftsteller Erich Kästner inmitten von Schaulustigen vor einem brennenden Scheiterhaufen, der den Berliner Opernplatz, den heutigen Bebelplatz, hell erleuchtet. Männer in schwarzen SA-Uniformen werfen packenweise Bücher ins Feuer. Kästner hört, wie sein Name in ein Mikrofon gebrüllt wird: "Gegen Dekadenz und moralischen Verfall! Für Zucht und Sitte in Familie und Staat! Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Glaeser und Erich Kästner."

Ein Akt der Barbarei, der bis heute nachwirkt

Es ist die Nacht des 10. Mai 1933. In Berlin und 21 weiteren Städten lodern Scheiterhaufen voller Bücher. Ein Akt der Barbarei, der bis heute nachwirkt.

Der Bebelplatz (früher Opernplatz), Ort der Berliner Bücherverbrennung 1933

"Wenn es den Nationalsozialismus nicht gegeben hätte, wenn es die Bücherverbrennung nicht gegeben hätte", sagt der Historiker Werner Treß, der mehrere maßgebliche Werke zum Thema geschrieben hat, "dann hätte sich sicherlich die kulturelle Vielfalt und auch der innovative Geist, der sich in den 1920er-Jahren in Deutschland entwickelt hatte, weiter fortgesetzt." Denn die Machtübernahme der Nationalsozialisten beendete endgültig die kulturelle Blüte, die Deutschland in der Weimarer Republik (1919 bis 1933) erlebt hatte. Und die Bücherverbrennung am 10. Mai war das sichtbare Zeichen dafür.

Kultur Intensiv - Warum die Nazis Bücher verbrannten

Flucht der kulturellen Elite

Viele der Autorinnen und Autoren, deren Bücher brennen, haben zu diesem Zeitpunkt Deutschland schon verlassen: Alfred Kerr, Bertolt Brecht, die Brüder Thomas und Heinrich Mann, die Geschwister Erika und Klaus Mann, Else Lasker-Schüler, Irmgard Keun, Ernst Toller: Und sie sind nur einige von vielen.

Geschwister Erika und Klaus Mann: in Deutschland unerwünscht

Die kulturelle Elite der Weimarer Republik ist vor den Nazis geflohen. Denn spätestens am 30. Januar 1933, als Adolf Hitler Reichskanzler wurde, war klar geworden, dass es für sie in Deutschland keine Zukunft mehr geben würde.

Feinde der Nazis: Juden, Linke, Liberale

Schon in den Jahren zuvor hatten die Nazis gezeigt, dass sie bereit waren, Gegner unerbittlich zu bekämpfen. Ihre Gegner - das waren grundsätzlich alle Juden, aber auch politisch unliebsame Künstlerinnen und Künstler. Alle, die die nicht auf ihrer ideologischen Linie lagen, wurden als "undeutsch" diffamiert und verboten. Dazu wurden Namen und Werke von Autorinnen und Autoren auf fortlaufend aktualisierten schwarzen Listen gesammelt. Im Mai 1933 standen über 200 Namen auf den Listen, ein Jahr später waren über 3500 Werke verboten.

Aus Deutschland emigriert - Künstler im Exil Thomas Mann Der berühmte Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger ("Buddenbrooks") nannte das Erstarken der Nationalsozialisten 1930 eine "exzentrische Barbarei". Im Frühjahr 1933 entschied die ganze Familie, aus den Ferien in der Schweiz nicht zurückzukehren. Sie zog erst nach Frankreich und siedelte 1938 in die USA über. Das Thomas-Mann-Haus nahe Los Angeles ist heute ein deutsches Kulturzentrum.

Aus Deutschland emigriert - Künstler im Exil Hannah Arendt In der Hinwendung deutscher Publizisten und Philosophen zum Nationalsozialismus, etwa Martin Heidegger, sah Hannah Arendt ein Versagen der Denker. 1933 emigrierte sie mit ihrem Mann nach Paris und verhalf jüdischen Jugendlichen zur Flucht nach Palästina. Als 1940 zahlreiche deutsche Flüchtlinge in Paris interniert wurden, floh Arendt mit ihrer Mutter und ihrem zweiten Ehemann nach New York.

Aus Deutschland emigriert - Künstler im Exil Klaus Mann Anders als die Bücher seines Vaters Thomas waren die Werke von Klaus Mann unter den Nazis verboten. Er emigrierte nach Amsterdam, wo er die antinazistische Exil-Zeitschrift "Die Sammlung" gründete. Später zog er weiter in die USA und avancierte zu einem der wichtigsten Repräsentanten der deutschen Exilliteratur. Die Rückkehr nach Deutschland schloss er aus, 1949 starb er in Frankreich.

Aus Deutschland emigriert - Künstler im Exil Lotte Laserstein Die Malerin wurde in der Weimarer Republik vor allem durch ihre Bilder emanzipierter Städterinnen bekannt. Kaum hatte sie sich als Künstlerin etabliert, wurde die getaufte Protestantin wegen ihrer jüdischen Herkunft 1933 aus dem Kulturbetrieb gedrängt. 1937 folgte sie einer Einladung nach Schweden und blieb. In Stockholm porträtierte sie häufig Emigranten und später auch Aristokraten.

Aus Deutschland emigriert - Künstler im Exil Bertolt Brecht Einen Tag nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 floh Bertolt Brecht mit seiner Familie nach Paris und später weiter nach Dänemark. Kurz darauf wurden seine Bücher verbrannt und verboten. Seine Theaterinszenierungen waren lange davor von SA-Trupps gestört worden. 1941 zog Brecht mit Helene Weigel nach Los Angeles, erst 1949 kehrten sie nach Berlin zurück - in den Osten der geteilten Stadt.

Aus Deutschland emigriert - Künstler im Exil Else Lasker-Schüler Die jüdische Dichterin zählte zur literarischen Avantgarde, als ein SA-Trupp sie 1933 auf offener Straße angriff. Die exzentrische Künstlerin floh darauf in die Schweiz, wo die 64-Jährige jedoch nur geduldet war und Berufsverbot erhielt. Bei der Rückkehr von einer Palästina-Reise verwehrten ihr die Schweizer Behörden die Einreise. Lasker-Schüler blieb in Jerusalem, 1945 starb sie völlig verarmt.

Aus Deutschland emigriert - Künstler im Exil Walter Gropius 1934 reiste der Architekt und Bauhaus-Gründer mit seiner Frau Ise nach London, ursprünglich nur für ein Projekt, nach dem das Paar nach Deutschland zurückkehren wollte. Die Nationalsozialisten bezeichneten das Bauhaus als "Kirche des Marxismus". Gropius befürchtete Repressionen und blieb im Exil, 1937 zog das Paar in die USA, Gropius wurde dort Professor in Harvard.

Aus Deutschland emigriert - Künstler im Exil Josef und Anni Albers Der Maler und Designer Josef Albers war Lehrer am Bauhaus. Nach der Schließung floh er mit seiner Frau, der Textilkünstlerin Anni, in die USA. Möglich machte dies ein Ruf an das nach Bauhaus-Vorbild gegründete Black Mountain College. Albers stieg zum Direktor auf, 1950 wechselte er als Leiter des Art Departments nach Yale. Anni Albers' Arbeiten wurden weltweit in Ausstellungen gezeigt.

Aus Deutschland emigriert - Künstler im Exil Billy Wilder Billy Wilder, Sohn jüdischer Eltern, lebte ab 1927 in Berlin. Anfangs als Reporter, schrieb Wilder bald seine ersten Drehbücher, 1931 gemeinsam mit Erich Kästner für die Verfilmung von "Emil und die Detektive". Nach Hitlers Machtergreifung zog Wilder 1933 sofort nach Paris. Ein Jahr später reiste er mit einem Besuchervisum in die USA, wo er mit Filmen wie "Manche mögen's heiß" Weltkarriere machte

Aus Deutschland emigriert - Künstler im Exil Hilde Domin Die Dichterin folgte ihrem Partner, dem Philologen Erwin Walter Palm, 1931 zum Studium nach Italien. Wegen der 1938 in Kraft getretenen NS-Rassengesetze, die Juden zu Staatsfeinden machten, floh das inzwischen verheiratete Paar nach England und von dort in die Dominikanische Republik. Unter dem Künstlernamen Hilde Domin begann sie zu schreiben. 1954 kehrte sie nach Deutschland zurück. Autorin/Autor: Torsten Landsberg



Verfemt: Im Westen nichts Neues

Besonders verhasst war den Nationalsozialisten auch der Schriftsteller Erich Maria Remarque. Sein 1928 erschienener Roman "Im Westen nichts Neues" stellte die Gräuel des Ersten Weltkrieges ungeschönt dar und wurde 1930 in Hollywood erstmals verfilmt.

Drei Verfilmungen, sechs Oscars: Erich Maria Remarques Anti-Kriegsroman

Schon gegen das Buch mit seiner pazifistischen Grundaussage waren Nationalsozialisten und Konservative Sturm gelaufen, weil sie darin das Ansehen deutscher Soldaten diskreditiert sahen. Als dann 1930 der Hollywood-Film in Deutschland anlief, störten SA-Schlägertrupps auf Betreiben des späteren Propagandaministers Joseph Goebbels die Vorstellungen und erwirkten ein zeitweiliges Verbot. Auch Autor Remarque lebte im Mai 1933 nicht mehr in Deutschland. Er war kurz vor der Machtübernahme der Nazis im Januar 1933 in die Schweiz emigriert.

Offener Brief einer Ikone

Während Erich Kästner in der Nacht des 10. Mai 1933 als wohl einziger Autor der Verbrennung seiner Bücher zusieht, erscheint in der New York Times ein offener Brief, gerichtet an die deutschen Studenten. Denn sie waren es, die die Autodafés maßgeblich organisiert hatten - die Deutsche Studentenschaft hatte sich schon seit 1931 fest in der Hand von Nazis befunden.

"Die Geschichte hat euch nichts gelehrt, wenn ihr glaubt, ihr könntet Ideen töten", heißt es da, "Tyrannen haben das wieder und wieder versucht, aber die Ideen haben sich über sie erhoben und stattdessen sie vernichtet."

Schreibt Protestbrief gegen die Verbrennungen: Helen Keller

Autorin dieser Zeilen ist Helen Keller, die blinde und gehörlose US-amerikanische Schriftstellerin, deren Bücher auch in den Flammen landen; gemeinsam mit Werken weiterer ausländischer Autorinnen und Autoren, unter ihnen Jack London, Upton Sinclair, Ernest Hemingway, Maxim Gorki, Alexandra Kollontai, Jaroslav Hašek und Schalom Asch.

"Da steht ja der Kästner!"

Als bei der Verbrennung in Berlin kurz vor Mitternacht des 10. Mai 1933 eine junge Frau ruft: "Da steht ja der Kästner!", wird es dem Augenzeugen Erich Kästner auf dem Opernplatz "unbehaglich", wie er später schreibt. Er verlässt den Platz, bleibt aber in Deutschland, hält sich in den nächsten Jahren irgendwie über Wasser. Auch, weil er kein Jude ist, übersteht er die Zeit bis zum Ende der NS-Diktatur 1945.

Schriftsteller Erich Kästner bei einer Lesung 1970

Verfolgung, Folter, Tod

Anderen gelingt das nicht. Der Journalist und Schriftsteller Carl von Ossietzky wird 1933 verhaftet und stirbt 1938 nach jahrelanger Haft und Folter unter Bewachung im Krankenhaus. Der antimilitaristische Publizist Erich Mühsam wird 1934 im Konzentrationslager (KZ) Oranienburg ermordet.

Der anarchistische Schriftsteller Erich Mühsam wurde im KZ ermordet

Und die deutsch-jüdische Lyrikerin Gertrud Kolmar, die in Berlin geblieben ist, um ihren Vater zu pflegen, stirbt 1943 im KZ Auschwitz.

Wer es ins Exil schaffte, musste sich - in fremdem Land und fremder Sprache - ein neues Leben aufbauen. Für viele bedeutete das letztlich das Ende ihrer Karriere: Wie für Irmgard Keun, Autorin des Erfolgsromans "Das kunstseidene Mädchen" (1932), oder Alfred Döblin, der „Berlin Alexanderplatz" (1929) schrieb. Andere trieben psychische oder finanzielle Nöte in den Selbstmord - wie Walter Benjamin, Stefan Zweig oder auch Ernst Toller.

Erfolgreich im Exil

Nur einige Emigranten aus der Kulturszene konnten ihre Karrieren fortsetzen, wie Fritz Lang, Billy Wilder, Bertolt Brecht oder Thomas Mann.

Erfolg in Hollywood: Regisseur Fritz Lang (links)

"Für die amerikanischen Universitäten und Kulturinstitutionen war der Zulauf durch die Immigration aus Deutschland ein riesengroßer Gewinn", sagt dazu Historiker Werner Treß. "Davon zehren sie bis heute. Der Verlust, den es für Deutschland bedeutet hat, von dem würde ich sagen, haben wir uns bis heute nicht erholt."

Wo Bücher brennen, brennen am Ende auch Menschen

"Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen", steht auf einer Plakette auf dem heutigen Bebelplatz, wo sich auch das Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung befindet: ein beleuchteter unterirdischer Schacht voller leerer Bücherregale, gestaltet 1995 von dem israelischen Künstler Micha Ullmann.

Leere Regale für die rund 20.000 verbrannten Bücher in Berlin

Es sind Worte des deutsch-jüdischen Dichters Heinrich Heine aus dem Jahr 1820, die im nationalsozialistischen Deutschland grausame Realität wurden: "1933 verbrannten die Nationalsozialisten Bücher, 1938 brannten die Synagogen", sagt Werner Treß, "und 1942/43 in der Shoa, dem organisierten Völkermord an den europäischen Juden, brannten Menschen."

Bücherverbrennungen: keine Erfindung der Nazis

Natürlich konnte Heinrich Heine nicht in die Zukunft sehen; seine Worte bezogen sich auf die Autodafés im mittelalterlichen Spanien. Denn die Nazis hatten den barbarischen Akt keineswegs erfunden, er hatte eine lange historische Tradition. In der Geschichte des Christentums wie des Islams wurden über Jahrhunderte Bücher (und auch Menschen) verbrannt, genauso wie in der griechischen Antike oder in jüngerer Zeit im Iran oder Russland.

Musste auch aus Deutschland fliehen: Heinrich Heine (1797-1856)

Autoritäre Regime überall auf der Welt fürchten die Macht freier Worte, die ihre Herrschaft in Frage stellen. So sehr, dass die Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 auch Heinrich Heines Werke verbrannten - als der Dichter, der im Pariser Exil starb, schon über 70 Jahre tot war.