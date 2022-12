Südamerika leidet unter extremer Dürre

Fast auf dem ganzen südamerikanischen Kontinent herrscht anhaltende Dürre. In Chile etwa dauert sie schon seit 2007 an. In vielen Regionen ging das Wasser seitdem in den Bächen und Flüssen zwischen 50 und mehr als 90 Prozent zurück. In Mexiko hat es mehrere Jahre in Folge kaum geregnet. Auch Argentinien, Brasilien, Uruguay, Bolivien, Panama und Teile Ecuadors und Kolumbiens leiden unter Dürre.