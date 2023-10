Das Schildkrötenweibchen Estrella lebt ebenfalls in dem Tierpark. Die weitgereiste Dame genießt gerade eine Maniküre. 2020 kam die Galapagos-Schildkröte aus Rostock in Deutschland nach New South Wales in Australien, um im Zoo von Somersby ihren neuen Lebensgefährten Hugo kennenzulernen. Hugos Wunsch nach einer Beziehung hatte das Team des Zoos vorher auf Tinder bekannt gegeben.