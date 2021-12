Fokus Europa

Wie China Europas Holzmarkt aufmischt

Chinesen kaufen in Belgiens Wallonie Holz im großen Stil, nutzen es oder verkaufen es veredelt und teuer zurück. Altes Eichenholz etwa wird so in Europa immer mehr zur Mangelware. Ein gutes Beispiel, wie China global beim Holzhandel mitmischt.