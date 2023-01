Alltagsdeutsch

WG-Speed-Dating

Schnell einen möglichen Traumpartner finden: Das verspricht das normale „Speed-Dating“. Wer als Student schnell an ein Zimmer kommen will, kann auch „speeddaten“ – zum Beispiel für einen Platz in einer WG.

Ein Student und eine Studentin unterhalten sich in einer Kneipe miteinander.

