Schwere Verwüstungen durch die Wassermassen im Südwesten Polens. In Folge der schweren Regenfälle brach ein Staudamm im Glatzer Schneegebirge an der Grenze zu Tschechien. Auch in der Kleinstadt Nysa droht ein Deich unter dem dramatischen Hochwasser der Glatzer Neiße zu brechen, im etwa 40 Kilometer entfernten Klodzko starb ein Mann in den Wassermassen.