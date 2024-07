An der Promenade von Bridgetown auf Barbados beobachten Menschen am Montag, wie der Hurrikan "Beryl" auf Land trifft. "Beryl" ist der erste gefährliche Wirbelsturm der Saison und wurde am Dienstag zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5 hochgestuft - so früh im Jahr wie noch kein Hurrikan vor ihm im Atlantik.