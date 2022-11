Konferenz in Berlin: Finden die Westbalkan-Länder doch den Weg in die EU?

Der 2013 begründete "Berliner Prozess" sollte den Westbalkan an die EU heranführen. Bisher aber war das Format vor allem ein Foto-Termin für Politiker. Das soll sich beim Treffen am 3. November 2022 in Berlin ändern.