Werte-Kompass in der Wirtschaft

Indiens Wirtschaft auf dem Weg nach oben

Der Aufstieg Indiens zur führenden Wirtschaftsmacht in Asien neben China schreitet voran. Global agierende Unternehmen investieren zunehmend in Indien und bauen in China eher ab. Das hat auch Auswirkungen auf den indischen Arbeitsmarkt.

Bild: Christian Ohde/imago images

Rechter Shitstorm – nur nicht Nachgeben!

Immer wieder stellen Unternehmen ihre Werbung mit Menschen aus der LGBTQIA+ Community ein, nachdem sie in sozialen Medien angegriffen wurden. Doch ist die Angst vor Umsatzeinbußen wirklich gerechtfertigt oder zahlt sich Standhaftigkeit am Ende aus?

Bild: picture-alliance/dpa/K. Palitza

Rettung aus der Luft: Drohnen in Ruanda

Werden in den Dörfern Ruandas rasch Blutkonserven benötigt, ist das auf dem Landweg kaum machbar. Die Rettung kommt dann per Drohne. Das Startup Zipline liefert in 3 Minuten Blutkonserven und Medikamente im Umkreis von 80 Kilometern an Krankenhäuser.

Bild: Berliner Wasserbetriebe

Wertvoller Phosphor in unserem Urin

Phosphor ist ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln. Aber der Rohstoff hat eine begrenzte Quelle und wir verschwenden, was bereits vorhanden ist. Wie können wir einem Mangel vorbeugen – und was hat unser Urin damit zu tun?

