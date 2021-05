Werder Bremen, 1. FC Köln und Arminia Bielefeld im Abstiegsfinale

Als Thomas Schaaf 1999 seine erste Rettungsmission bei Werder Bremen antrat, hatte er vier Bundesliga-Partien lang Zeit, um die Wende zu schaffen. Diesmal ist es zunächst nur ein Spiel. 90 Minuten, von denen für den Traditionsverein aber sehr viel abhängt. "Ich glaube fest an die Mannschaft und daran, dass wir unser Ziel erreichen können", sagt der 60-Jährige vor dem Spiel gegen Mönchengladbach. Um die Liga zu halten, muss am Samstagnachmittag gegen die Borussia ein Sieg her - möglicherweise reicht aber auch bereits ein Punkt.

Werder geht als 16. in den letzten Spieltag. Die Bremer haben 31 Punkte und ein Torverhältnis von minus 19. Letzteres ist deutlich besser als das der Konkurrenten aus Bielefeld (32 Punkte/-28) und Köln (30/-27) und könnte den Ausschlag geben. Auf Rechenspiele will sich Schaaf aber nicht verlassen: "Ich trete immer an, um das Maximale zu erreichen", sagt er. "Und das will ich auch von den Spielern realisiert haben." Die Fans haben sich bereits hinter ihrem Klub versammelt und schicken Unterstützung - zum Beispiel auf Twitter unter dem Hashtag #wirSchaafendas.

Gelingt den Bremern die Rettung jedoch nicht, bedeutet das nicht nur den Bundesliga-Abstieg nach 41 Jahren im Oberhaus, sondern auch ein finanzielles Fiasko mit drastischen Folgen bis hin zur Insolvenz. Wegen der Corona-Pandemie hat der SV Werder in dieser und der vergangenen Saison 35 Millionen Euro weniger eingenommen. Unabhängig davon, ob man absteigt oder nicht, müssen die besten Spieler nach der Saison verkauft werden, um Transfereinnahmen zu erzielen und die Bilanz ein wenig auszugleichen. Bremen hat die Lizenz für die kommende Saison nämlich nur unter der Auflage erhalten, dass bis September eine Liquiditätslücke von mehreren Millionen Euro geschlossen wird. Ansonsten werden - egal in welcher Liga - sechs Punkte abgezogen.

Transferkandidaten, deren Verträge nur noch ein Jahr laufen, gibt es mit Milot Rashica, Ludwig Augustinsson und Josh Sargent ein paar - richtig attraktiv haben sie sich durch ihre Leistungen der laufenden Saison nicht unbedingt gemacht. Fraglich ist daher, ob es Abnehmer gibt, die willens und in der Lage sind, die benötigten Millionen-Ablösen zu bezahlen. Fraglich ist auch, wie es danach weitergeht: Welche Spieler bekommt man? Welchem Trainer schenkt man das Vertrauen?

Köln: Rettung oder zurück in den Fahrstuhl?

Für den 1. FC Köln wäre der Abstieg - der siebte der Vereinsgeschichte - vor allem sportlich bitter, aber nicht existenzbedrohend. Der FC würde zum dritten Mal seit 2012 in die 2. Liga zurückgestuft, und mal wieder stünde unter dem bereits verpflichteten Trainer Steffen Baumgart ein Neuaufbau an - coronabedingt allerdings unter erschwerten finanziellen Bedingungen. Die Gehälter der Spieler würden sich angeblich um 50 Prozent reduzieren. Leistungsträger wie Ondrej Duda, Sebastiaan Bornauw, Ellyes Skhiri oder andere Spieler mit Erstliga-Anspruch müssten die Kölner wohl ziehen lassen. Vielleicht auch Eigengewächs Ismail Jakobs, für den es sicher Interessenten aus der Bundesliga gibt.

Verhindern kann dieses Ausbluten des Kaders nur der Klassenerhalt. Und da steht fest: Der FC muss gegen den FC Schalke 04 gewinnen, sonst bleibt man 17. "Das ist ein Endspiel, keine Frage", sagt Manager Horst Heldt, dessen Amtszeit bei einem Abstieg wohl beendet wäre. "Aber die Mannschaft hat mit dem Rücken zur Wand in dieser Saison schon oft Leistung gebracht."

Firedhelm Funkel ist als Trainer schon fünfmal aus der Bundesliga abgestiegen - 2002 mit dem 1. FC Köln

Allerdings kann es der FC nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern ist auf Schützenhilfe der Gladbacher und des VfB Stuttgart angewiesen, der gegen Arminia Bielefeld antritt. Sorgen, dass Gladbach und Stuttgart nicht auf Sieg spielen könnten, macht sich Kölns Trainer Friedhelm Funkel nicht: "Das sind alles hochambitionierte Sportler und Trainer", sagt der 67-Jährige. "Die gehen mit hundertprozentigem Fokus in dieses Spiel."

Beide Klubs können sich noch für die neu geschaffene europäische Conference League qualifizieren, müssen dafür aber Union Berlin überholen. Sollten die Berliner gegen RB Leipzig früh hoch führen und der Weg in den Europapokal für Mönchengladbach und Stuttgart verbaut sein, besteht allerdings schon die Gefahr, dass sie es schleifen lassen - zum Nachteil der Kölner.

Bielefeld: "Lohnende Schweißtropfen"

Vollkommen unabhängig von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen ist im Grunde nur Arminia Bielefeld: Gewinnt der Aufsteiger beim VfB, bleibt er erstklassig. "Für uns ist das eine positive Ausgangssituation. Es geht darum, das Nasenspitzchen, das wir vorne sind, in der Konstellation auch zu Ende zu bringen", sagt Arminia-Trainer Frank Kramer, der seit Anfang März in Bielefeld ist und aus elf Spielen 14 Punkte holte, und warnt: "Dafür müssen wir hart arbeiten. Jeder Tropfen Schweiß wird sich lohnen."

Anders als die beiden Konkurrenten schleppen die Arminen keinen schweren Rucksack mit, der ihnen die Beine lähmen könnte. Steigen sie ab, dann ist das eben so - aber finanziell bricht der Klub nicht auseinander. "Die Mannschaft hat eine sehr gute Saison gespielt und am Samstag können wir sie aus eigener Kraft vergolden", sagt Sport-Geschäftsführer Samir Arabi, dem ein Blick in die Bilanz gegen Stuttgart Mut machen könnte.

2008 gelang der Arminia ebenfalls am letzten Spieltag in Stuttgart der Klassenerhalt. Das Hinspiel im Januar gewann Bielefeld klar mit 3:0 - und in Stuttgart haben die Arminen seit 2007 nicht mehr verloren.