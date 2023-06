Werbeikone und Model-Mama: Heidi Klum wird 50

Sie arbeitet in Deutschland und in den USA, ist beidseits des Atlantiks überaus prominent und darüber hinaus eine enorm erfolgreiche Geschäftsfrau. Der Einstieg ins Modebusiness gelang Heidi Klum als Fotomodel, es folgten lukrative Projekte, unter anderem eine eigene Model-Casting-Show und verschiedene Modelinien. Heidi Klum führt ein Jetset-Leben als Superstar, "Modelmama" der "Germany's Next Topmodel"-Mädels, vierfache Mutter und Designerin - und trotzdem hat die nun 50-Jährige keinerlei Ermüdungserscheinungen; zumindest sieht man ihr diese nicht an.

Es gebe nur wenige Stars aus Deutschland, die solche Berühmtheit erlangt hätten, sagte Modefotograf Thomas Hayo in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Forbes einmal. Er ist seit 2011 Teil der Jury von Germany’s Next Topmodel.

Seit 2006 moderiert Heidi die Sendung "Germany's Next Topmodel" (kurz: GNTM) im Privatsender ProSieben, und Millionen Menschen schauen fasziniert zu. GNTM basiert auf dem US-amerikanischen Original, das Heidis Freundin Tyra Banks 2004 in New York City ins Leben rief. Heidis Ansagen sind bei GNTM gefürchtet, denn sie sagt ohne Umschweife, wenn ihr etwas nicht gefällt. Aber sie strahlt mit den Kandidatinnen auch um die Wette, wenn ihre "Meedchen" eine gute Performance hinlegen.

Lob und Kritik

Deutsche bewundern Heidi Klum allgemein als smarte Geschäftsfrau, selbstbewusst und schlagfertig, die perfekte GNTM-Moderatorin, erklärt auch Franziska Frosch, stellvertretende Chefredakteurin von ELLE Extensions bei Burda. "Heidi steht für Erfolg und Disziplin."

Karl Lagerfeld, immerhin Deutschlands "Modezar" hatte weniger rühmliche Worte für sie. In der deutschen Talkshow Johannes B. Kerner sagte er 2009: "Ich kenne sie nicht. (...) Auch Claudia (Schiffer) kennt die nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht."

Image der Selfmadefrau

Heidi Klum stellt sich gerne als Selfmadefrau dar. Ihr Ruhm sei nicht vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis harter Arbeit, Selbstkontrolle und persönlicher Weiterentwicklung.

Heidi gibt legendäre Halloweenparties - und trägt ausgefallene Kostüme

Ihre Laufstegsendung GNTM steht allerdings auch in der Kritik: "Germany's Next Topmodel macht nicht etwa harmlose Unterhaltung, sondern verbreitet eine politische Botschaft: Das Ideal ist Unmündigkeit, die totale Unterwerfung unter eine Autorität", schrieb die FAZ einmal. Eine Meinung, die viele Deutsche bis heute teilen.

Als es zum Start der 18. Staffel im Frühjahr 2023 weiterhin viel Kritik hagelte, holte Heidi Klum jedoch zum Gegenschlag aus: "Nachdem ich mir so viele Sachen anhören musste, vor allem im letzten Jahr, möchte ich jetzt auch einmal Stellung beziehen, liebe Zuschauer." In einer zehnminütigen Verteidigungsrede rechtfertigte sie sich: "Ich komme aus einer anderen Zeit, in der die Branche ganz anders funktioniert hat." Wer nicht in eine Größe 34 gepasst habe, habe nach Hause gehen können - das habe auch sie selbst getroffen, aber es sei eben "ihre Schule gewesen," führte sie aus. "Wir sind eine Reality-Sendung und zeigen genau das, was passiert."

Liebling der Boulevardpresse

Neben ihren Auftritten bei GNTM interessieren sich die Medien brennend für Heidis Privatleben. Bei aller Perfektion: ihr turbulentes Liebesleben hat einen hohen Unterhaltungswert. Vor allem die deutschen Boulevardblätter sind voll damit.

2018 machte Heidi Klum Schlagzeilen mit ihrem damals neuen und weitaus jüngeren Freund, dem Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz, den sie 2019 heiratete. Davor war sie mit dem Kunsthändler Vito Schnabel liiert, 13 Jahre jünger als sie. Mit ihrem Ex-Ehemann Seal hat sie drei Kinder, ihre älteste Tochter stammt aus einer früheren Beziehung.

Tom Kaulitz und Heidi klum sind seit 2019 verheiratet

Die amerikanische Heidi

1992 hat alles begonnen: Heidi gewinnt einen deutschen Modelwettbewerb, und landet auf den Titelseiten internationaler Modemagazine. In den USA sorgt sie auf dem Cover der Bademodeausgabe des US-Magazins "Sports Illustrated" 1998 für Furore und wird das erste deutsche Model des Dessous-Herstellers "Victoria's Secret".

Deutscher Victoria's Secret-Engel, 2008

Seitdem pendelt sie zwischen den Welten - als GNTM-Moderatorin, als Modedesignerin etwa für die Supermarktkette Lidl und als Jurorin bei amerikanischen TV-Shows. Von 2004 bis 2017 war sie Teil der Jury der Kult-Realityserie "Project Runway", einer Castingshow mit Schwerpunkt Modedesign. Teilnehmer, die aus der Sendung, in der sie schließlich auch als Produzentin firmierte, ausschieden, verabschiedete sie auf Deutsch mit "Auf Wiedersehen". Wie bei GNTM war sie auch in dieser Show weder zurückhaltend mit Kritik noch geizte sie mit ermunternden Worten.

Nach Vorwürfen sexueller Belästigung wird die "Project Runway" seit 2017 nicht mehr von Harvey Weinstein produziert.

Für die Frauen, die den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt haben, zeigte Heidi Respekt : "Ich bewundere diese tapferen Frauen, die ihre Geschichten teilen. Denn ein Wandel kann erst kommen, wenn ein Dialog stattfindet und Menschen zur Verantwortung gezogen werden", sagte sie dem People Magazin damals.

Als eine von vier Juroren entscheidet Heidi auch über das Schicksal der Kandidaten der Talentshow "America's Got Talent"- ihr Feedback auch hier ungeschminkt und direkt.

"Haben wir ein Ablaufdatum?"

Heidi Klum ist und bleibt im Rampenlicht, und ein Ende ist nicht in Sicht. Gegenüber Ellen Degeneres sagte sie einmal, warum sie im Modelbusiness bleibt: "Ich denke, es gibt viele Frauen in meinem Alter, 50-Jährige, 60-Jährige, 70-Jährige - haben wir etwa ein Ablaufdatum? Können wir uns nicht auch noch sexy fühlen? Ich fühle mich sexy!"

Wenn man sich die Heerscharen ihrer Fans anschaut, kann man nur sagen: Für Heidi Klum gilt das sicherlich.

Dieser Artikel wurde anlässlich des 50. Geburtstags von Heidi Klum am 1. Juni 2023 aktualisiert.