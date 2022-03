DW Nachrichten

Wer steckt hinter Russlands Wagner-Gruppe?

Bei der Besetzung der Ukraine helfen soll Wladimir Putin die so genannte "Gruppe Wagner." Dabei handelt es sich um eine ominöse Söldnertruppe, die bereits an anderen Kriegsschauplätzen wie etwa in Syrien und in Afrika für Russland im Einsatz war.