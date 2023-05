Wer steckt hinter Anonymous?

Die Dokumentation ist eine Reise in die Welt von Commander X, einer der bekanntesten, streitbarsten und freimütigsten Figuren in der Geschichte der internationalen Online-Bewegung. Commander X ist bereit, seine eigene bemerkenswerte Geschichte zu erzählen und nicht nur das Wie, sondern auch das Warum des Modus Operandi von Anonymous zu enthüllen. Christopher Mark Doyon, alias Commander X, verkörpert den Weg des amerikanischen Aktivismus "von der Straße ins Internet und dann zurück auf die Straße", sagt der Journalist und Autor David Kushner, einer von vielen Beobachtern, Mitstreitern und Gegnern, die den Kontext - und manchmal auch den Realitätscheck - liefern, in dem sich die raue und streitbare Odyssee von Commander X entfaltet. Wir erfahren bald, dass Doyon ein Revolutionär der alten Schule ist. Als computerbegeisterter Teenager floh er aus einer schwierigen Kindheit im ländlichen Maine, bewegte sich durch verschiedene Aktivisten-Hotspots und begann mit dem Hacken, lange bevor die meisten von uns den Begriff kannten. Er sieht sich selbst als Freiheitskämpfer, der das 21. Jahrhundert mitgestaltet hat. Als PayPal, Mastercard und VISA die Nutzung ihrer Dienste für die Unterstützung von Wikileaks blockierten, führte Commander X den Angriff auf ihre Websites an, was Millionen kostete und das FBI auf die Macht von Anonymous aufmerksam machte. Als die ägyptische Regierung während des Arabischen Frühlings das Internet abschaltete, war Commander X einer der führenden Hacker, der es wieder in Betrieb nahm.