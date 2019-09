Wer sich beim Klimaschutz bewegen muss

Es bleibt dabei: Fliegen besser vermeiden

Wer jetzt meint, Fliegen sei ja nicht so schlimm, der irrt. Neben dem Ausstoß von CO2 entstehen bei der Verbrennung von Kerosin Substanzen wie Stickoxide, Aerosole und Wasserdampf, die in luftiger Höhe durch den nur langsamen Abbau stärker wirken als am Boden und so den Treibhauseffekt entsprechend vergrößern.