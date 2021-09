Wenn Kulturschaffende beim Wahlkampf mitmischen

"Willy wählen!", skandierten viele Kulturschaffende in den 1960er- und 1970er-Jahren, als sie für Sozialdemokraten Willy Brandt die Wahlkampf-Trommel rührten. Einer der bekanntesten Vertreter unter ihnen war Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass. "Helmut weg", hieß es knapp drei Jahrzehnte später, als SPD-Mann Gerhard Schröder 1998 den christdemokratischen Langzeitkanzler Helmut Kohl an der Spitze der deutschen Bundesregierung ablösen wollte. Auch dieses Mal schalteten sich prominente Kulturschaffende in den Wahlkampf ein; mit unter anderem Ex-Beatle Paul McCartney oder Filmregisseur Martin Scorsese erhielt Schröder sogar international Unterstützung.

Wahlkampf im Jahr 1976: Günter Grass (links) geht mit Willy Brandt (Mitte) auf Wahlkampftour

Und wie sieht die Unterstützung aus der Kulturszene bei der diesjährigen Bundestagswahl aus? Womöglich weniger lautstark, dafür nicht weniger prominent. Der Klimawandel ist eines der wichtigsten Themen dieser Wahl, und so kommt es nicht von ungefähr, dass sich Kulturschaffende vermehrt für die Grünen und ihre Kandidatin Annalena Baerbock aussprechen. So veröffentlichte Bela B. von "Die Ärzte" eine Wahlempfehlung, der sich mehr als 30 weitere Künstlerinnen und Künstler anschlossen: darunter Sängerin Judith Holofernes von "Wir sind Helden", Autor und Musiker Sven Regener, Bestsellerautor Frank Schätzing, Regisseur Leander Haußmann und viele weitere.

"Die Menschheit steht vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte. Die Klimakatastrophe infolge der von Menschen verursachten globalen Erwärmung droht nicht, sie findet statt", schreibt Bela B., der Mitbegründer der deutschen Punkrockband, in einem Facebook-Post, der bis dato über 4000 Mal geteilt und über 9000 Mal gelikt wurde.

Auch Pianist Igor Levit gab kürzlich bekannt, dass er sich für die Umweltpartei beim diesjährigen Wahlkampf engagieren wolle - in welcher Form ließ er noch offen. Natürlich haben auch die anderen großen Parteien prominente Unterstützer: So sympathisiert etwa Autorin Juli Zeh mit der SPD, genauso wie die in Deutschland beliebte Schauspielerin Iris Berben, Uschi Glas ist bekennende CDU-Wählerin, ihr populärer Schauspielkollege Heiner Lauterbach ebenfalls. Für mediale Aufmerksamkeit sorgte auch Paul van Dyks Eintritt in die FDP: Auf den ersten Blick passt das Image des Techno-Stars nicht so wirklich zu der liberalen Partei, die im Ruf steht, eher eine Zahnarzts- oder Anwaltspartei zu sein, als eine, die unter Künstlern beliebt ist.

Eine neue Debattenkultur

Nichtsdestotrotz scheint es diesen lautstarken Wahlkampf Kulturschaffender, wie ihn einst die Schriftsteller Günter Grass oder Martin Walser oder auch der Plakatkünstler Klaus Staeck betrieben, nicht mehr zu geben - und auch die "Arenen" sind heute andere.

Neue Vorbilder? Erfolgreiche deutsche Influencer Rezo Rezos Video "Die Zerstörung der CDU" schlug 2019 in Deutschland Wellen. Darin kritisiert er die deutsche Regierungspartei CDU, die auch die Bundeskanzlerin stellt, unter anderem für ihre Umwelt- und Bildungspolitik. Das Video mit über 18 Millionen Aufrufen war 2019 der meistgesehene Beitrag auf YouTube in Deutschland. Das zeigt, welche Relevanz YouTuber wie Rezo inzwischen haben.

Neue Vorbilder? Erfolgreiche deutsche Influencer Bianca "Bibi" Claßen Die gute Freundin, das Mädchen von nebenan: So inszeniert sich Bianca Claßen alias "BibisBeautyPalace" in den sozialen Medien. Und macht damit ordentlich Geschäfte: Ihr Vermögen wird auf rund drei Millionen Euro geschätzt. Diese verdient sie durch ihre YouTube-Videos (fast sechs Millionen Abonennten), Instagram-Werbekooperationen (knapp acht Millionen Follower) und ihre eigene Beautymarke.

Neue Vorbilder? Erfolgreiche deutsche Influencer Younes Zarou Younes Zarou ist der erfolgreichste TikTok-Star Deutschlands. Auf seinen zwei Accounts hat er insgesamt rund 30 Millionen Follower. Auf der rasant wachsenden Plattform lädt er farbenfrohe Videos hoch. Neben dem eigentlichen Video postet er auch immer noch ein DIY-Video. Im März 2020 unterhielt er seine Zuschauer einen Monat lang ohne Unterbrechung live auf der Plattform.

Neue Vorbilder? Erfolgreiche deutsche Influencer Pamela Reif Die Fitness-Influencerin Pamela Reif stand 2020 wegen des Vorwurfs von Schleichwerbung vor Gericht. Dort verlor sie den Prozess, das Urteil lautete: Werbung müsse bei Instagram als solche gekennzeichnet werden – auch wenn es sich nur um eine unentgeltliche Empfehlung handelt. Das hat ihrer Popularität jedoch nicht geschadet - ihre Videos haben während der Pandemie einen Boom erlebt.

Neue Vorbilder? Erfolgreiche deutsche Influencer Lisa und Lena Lisa und Lena Mantler begannen schon im Alter von 13 Jahren, Lip-Sync- und Tanzvideos auf der Plattform TikTok - die damals noch Musical.ly hieß - hochzuladen. Und das mit großem Erfolg. Im März 2019 zogen sie sich wegen Sicherheitsbedenken zunächst von der Plattform zurück, kehrten aber im Mai 2020 zurück - zur großen Freude ihrer internationalen Fangemeinde.

Neue Vorbilder? Erfolgreiche deutsche Influencer Gronkh Gronkh, gebürtig Erik Range, gehört zu den Urgesteinen und erfolgreichsten Influencern der Gaming-Szene. Seit 2010 hat er einen YouTube-Kanal, der zwei Jahre lang die meisten Abonnenten aller deutschen Kanäle hatte. Bekannt wurde er durch die sogenannten "Let's Play"-Videos, bei denen er sich selbst beim Videospielen filmte. Auch auf dem Streaming-Kanal Twitch ist Gronkh erfolgreich.

Neue Vorbilder? Erfolgreiche deutsche Influencer Stefanie Giesinger Mode, Beauty, Reisen - diese Themen kommen bei Instagram-Usern gut an. Das weiß auch Stefanie Giesinger, die zu den deutschen Top-Influencerinnen in diesen Bereichen gehört. 2014 gewann sie die Castingshow "Germany's Next Topmodel" - inzwischen modelt sie sie aber nur noch gelegentlich. Außerdem hat sie ein eigenes, nachhaltiges Modelabel gegründet.

Neue Vorbilder? Erfolgreiche deutsche Influencer Marie Nasemann Im Bereich Nachhaltigkeit ist sie eine der beliebtesten Influencerinnen: Marie Nasemann befasst sich auf ihrem Blog "Fairknall" mit nachhaltiger Mode. Damit ist sie eine der sogenannten "Sinnfluencer", die ihre Reichweite dafür nutzen, um über - ihrer Ansicht nach - sinnvolle, wichtige Themen zu sprechen, zum Beispiel Nachhaltigkeit, Feminismus oder vegane Ernährung. Autorin/Autor: Maria John Sánchez



"Die Kulturstimmen, die sich jetzt einschalten, sind nicht unbedingt große Schriftsteller, sondern Blogger oder Influencer, wie etwa Rezo, der extrem einflussreich ist, wenn es etwa darum geht, das CDU-Programm zum Klimawandel zu zerreißen", so Joachim Helfer. Der Schriftsteller und Publizist hat 2017 mit "Wenn ich mir etwas wünschen dürfte" ein Buch herausgegeben, in dem Intellektuelle ihre Wünsche an die Politik formulieren.

Generell stellt Helfer heute unter Deutschlands Kulturschaffenden eine Abneigung fest, "sich vor den Karren einer bestimmten Partei spannen zu lassen".

"In den goldenen Zeiten, den 1970er- und 1980er-Jahren" seien die Kampagnen im Grunde genommen Debatten zwischen einer sehr begrenzten Anzahl von Menschen von Menschen gewesen, die sich maßgeblich in den Feuilletons der großen Zeitungen abgespielt hätten: "Und das war eine nationale Debatte. Und jeder hat es gelesen."

Jetzt aber gebe es eine Spaltung der Gesellschaft, die auch eine Vielzahl von politischen Nischenthemen, wie etwa die Debatte um das Gendern in der Sprache, hervorgerufen habe: "Was jetzt also fehlt, ist ein Wahlkampf, in dem es wirklich um Inhalte geht, um konkurrierende Programme innerhalb Deutschlands, an denen sich Intellektuelle aus allen Schichten, aus allen Subsystemen der Gesellschaft gleichermaßen beteiligen", so Helfer weiter.

Programme statt Parteien im angelsächsischen Raum

Auf der anderen Seite des Atlantiks, in den Vereinigten Staaten, sind Hollywood- und Musikstars sehr viel weniger zurückhaltend, wenn es darum geht, die Trommel für ihre Kandidaten zu rühren: So engagierte sich George Clooney für Hillary Clinton und dann für Barack Obama, Clint Eastwood stärkte erst Mitt Romney, dann Donald Trump den Rücken. Ariana Grande warb 2020 für Bernie Sanders und Cher für Joe Biden.

Schauspieler Clint Eastwood war selbst politisch aktiv: Von 1986 bis 1988 war er Bürgermeister im kalifornischen Carmel-by-the-Sea

Eine solche massive Einmischung seitens der Kulturschaffenden scheint im Deutschland der 2020er-Jahre undenkbar. Doch woran liegt das? "Der wichtigste Unterschied ist, dass es dort das "First past the post"-System, das Mehrheitswahlrecht, gibt", so Joachim Helfer. Während in Deutschland diejenige Partei gewinnt, die die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Stimmen erreicht, genügt es in den USA, wenn der Kandidat oder die Kandidatin die meisten Stimmen der Wahlleute- "the winner take all" ("der Gewinner bekommt alles") der jeweiligen Bundesstaaten auf sich vereinen kann. Es kann also passieren - wie bei Donald Trump - , dass ein Kandidat gewinnt, der prozentual nicht die meisten Wählerstimmen bekommen hat.

"Viele Bürger in den USA haben deswegen das Gefühl, dass, wenn die andere Seite gewinnt, sie wirklich aufhören, Bürger ihres eigenen Landes zu sein", so Helfer. "Wenn man diese brutale Polarisierung im Wahlsystem hat, dann wird es zu einer Frage des Überlebens."

Eine Frage des Überlebens - zumindest des Überlebens im Kanzleramt - wird es womöglich für die CDU werden. Zuletzt sahen die Umfragewerte der christdemokratische Partei miserabel aus. Generell scheint der Ausgang dieser Wahl ungewiss. Womöglich ruft das auf den letzten Metern doch noch weitere deutsche Kulturschaffende auf den Plan, die sich ganz in der Tradition von Grass und Co. am Wahlkampf beteiligen.