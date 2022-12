Wenn der Staub sich legt - Leben nach der Katastrophe

Im Mittelpunkt des Films stehen die Geschichten von Menschen, die die Katastrophe oder den Krieg überlebt haben und nun versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen. So wie die Frau in Aleppo, die vor dem Krieg Reiseführerin war und Besuchern die reiche Geschichte und Archäologie Syriens näherbrachte. Sie arbeitet wieder als Fremdenführerin, aber jetzt führt sie die Besucher durch die Verwüstungen des Krieges. Und dann ist da der Mann, der im Kernkraftwerk von Tschernobyl gearbeitet hat und nach der Explosion eine enorme Strahlendosis überlebt hat. Er führt die Touristen durch den Ort, der zu einer immer beliebteren Attraktion geworden ist. Hier, wie auch im von schweren Erdbeben erschütterten italienischen Amatrice, gerät die Zeit vor der Katastrophe allmählich in Vergessenheit.