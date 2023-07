Auch in der benachbarten Dhi Qar Provinz säumen Fischleichen den Uferrand. Der Irak gehört laut UN zu den weltweit fünf Ländern, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. In den letzten Jahren häufen sich Rekordtemperaturen bis zu 55 Grad Celsius bei gleichzeitig ausbleibenden Niederschlägen.