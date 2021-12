Weltzeit: Medien – der Puls der Demokratie

Medienkompetenz gewinnt zunehmend an Bedeutung – und zwar weltweit. Die DW und die DW Akademie leisten dazu wichtige Beiträge. Die neue Ausgabe der Weltzeit macht das an interessanten Beispielen deutlich. Nur wenn Menschen wissen, welchen Quellen sie vertrauen können, wie sie echte von falschen Nachrichten unterscheiden und wie sie sich im digitalen Informationsdschungel besser zurechtfinden, kann auch die Demokratie davon profitieren. Welche Auswirkungen dies für Mediennutzende in der Türkei, in Myanmar und im arabischen Raum hat, beleuchten wir in der neuen Ausgabe.

Lesen Sie darüber hinaus, warum ausgerechnet Mexiko eines der gefährlichsten Länder für Journalisten ist, warum es wichtig ist, dass Afghanistan in internationalen Medien nicht wieder in Vergessenheit geraten darf – und wie junge Leute in Guatemala in lokalen Sprachen für glaubwürdige Aufklärung in der Pandemie sorgen. Weitere Themen der Weltzeit sind die neuen Kulturformate der DW, mit denen sie auf unterschiedlichen Plattformen immer wieder Akzente setzt und die Generation Z begeistern will.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und interessante Erkenntnisse beim Lesen dieser Weltzeit.

Highlights aus dem Magazin:

Die Gen Z für Kultur begeistern

Formatfragen

Afghanistan braucht eine freie Presse

Polen: Druck auf Medien

Äthiopien: Riskanter Schauplatz

Türkei: Auch digitale Medien auf Kurs bringen

Ein EU-Ratspräsident zweifelt an der Gemeinschaft

DW Akademie: Informatecos auf Sendung

Gigantische Umwälzungen