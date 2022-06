Weltzeit: Der Krieg in der Ukraine und die Folgen für den Journalismus

Der Angriff Russlands auf einen souveränen Staat in Europa hat ungeahnte Folgen – auch für die Medienwelt. „Die Herausforderung für unabhängigen Journalismus in Krisenzeiten liegt darin, die zunehmenden Desinformationen zu durchschauen und nicht von immer effektiverer Propaganda übertönt zu werden“, mahnt Intendant Peter Limbourg in der neuen Weltzeit. Und fügt zuversichtlich hinzu: „Eines Tages wird die DW wieder mit einem Büro in Moskau sein.“ Erfahren Sie mehr über neue DW-Projekte und Perspektiven – und warum Ensaf Haidar zum Widerstand aufruft: „Es gibt keine Veränderungen, wenn wir Ruhe geben.“

