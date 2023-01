Weltwirtschaftsforum in Zeiten der Krise

Die große Davos-Gipfel-Familie kehrt in ihre winterliche Kulisse zurück. Die sattgrünen Almen, die das Frühlingstreffen im Mai 2022 umrahmten, sind wieder winterlich weiß wie gewohnt. Stiefel und Pelzmantel feiern ein Comeback.

Das Drumherum hat sich verändert, die Gesprächsthemen sind aber im Großen und Ganzen unverändert: Der Krieg in der Ukraine und seine weltwirtschaftlichen Auswirkungen werden wohl auch in diesem Jahr die Agenda in dem schweizerischen Alpenstädtchen bestimmen.

Unsichere Zeiten

Beim Treffen der Weltwirtschaftsforums, des WEF 2023 in Davos, geben sich Staats- und Regierungschefs, Wirtschaftsbosse, Aktivisten und Prominente jeglicher Couleur ein Stelldichein. Und zwar in einer Zeit, in der die Weltwirtschaft unter enormem Druck steht, hervorgerufen durch hohe Inflation, eine Energiekrise, durch vom Krieg und Seuche gestörte Lieferketten und dem Wiederaufflammen der COVID-19-Pandemie in China.

"Wirtschaftliche, umweltspezifische, soziale und geopolitische Krisen kommen zusammen und schaffen eine extrem unvorhersehbare und unsichere Zukunft", sagte Klaus Schwab, Gründer des WEF zu Reportern. "Das jährliche Treffen in Davos soll dazu beitragen, dass die Verantwortlichen nicht im Krisendenken verhaftet bleiben."

Die russische Vertretung in Davos wird auch in diesem Jahr geschlossen bleiben

Das Who's Who der globalisierten Wirtschaft

Zum fünftägigen Treffen, das unter dem Motto "Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt" steht, kommt das Führungspersonal von mehr als 50 Staaten zusammen. Unter ihnen Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez.

Auch einige erst kürzlich gewählte Vertreter wie Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, Präsident Gustavo Petro aus Kolumbien und Präsident Ferdinand Marcos Jr. von den Philippinen werden ebenfalls erwartet. Die afrikanischen Delegationen werden angeführt von den Präsidenten Cyril Ramaphosa aus Südafrika und Samia Suluhu Hassan aus Tansania.

Aus den USA kommen Präsident Bidens Sonderbotschafter für Klimafragen, John Kerry, und die Handelsbeauftragte Katherine Tai. Neben 56 Finanzministern, so vielen wie nie zuvor, werden auch 19 Zentralbankdirektoren in Davos erwartet.

Aus Russland kommen keine Teilnehmer. Der WEF hatte die Verbindungen mit ihnen nach dem Überfall auf die Ukraine im vorigen Jahr ausgesetzt, Die Ukraine selbst wird auch in diesem Jahr eine hochkarätige Delegation entsenden. Die Veranstalter teilen dazu aber keine Einzelheiten mit - aus Sicherheitsgründen.

Angst vor der Rezession

Das 53. Davoser Treffen findet während der schwersten ökonomischen Verwerfungen der letzten Jahre statt. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, warnt, dass ein Drittel aller Volkswirtschaften in diesem Jahr von einer Rezession getroffen werden könnten,

Der Krieg in der Ukraine und die darauf erfolgten westlichen Sanktionen gegen Russland haben zu einer bislang beispiellosen Energieverknappung geführt. Obwohl die Inflation in den Industrieländern wie den USA und der Eurozone ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint, bleibt sie dennoch ungesund hoch und nötigt die Notenbanken zu aggressiven Zinserhöhungen. Das führt zu höheren Refinanzierungskosten in einer Phase stagnierenden Wachstums und verschärft die Gefahr dass es zu einer globalen Schuldenkrise kommt.

Das WEF ist zurück: in Davos - und nicht nur virtuell - und auch im Winter

Ihre jährliche Risikoeinschätzung, die das WEF am Donnerstag veröffentlichte, machte als drängendste Risikofaktoren den globalen Anstieg der Lebenshaltungskosten und Russlands Überfall auf die Ukraine aus. Die so entstandenen Engpässe bei Energieträgern und Nahrungsmitteln würden voraussichtlich noch zwei weitere Jahre andauern.

Das Davoser Treffen, sagte Forumspräsident Borge Brende, "findet statt vor dem Hintergrund der kompliziertesten geopolitischen und weltwirtschaftlichen Lage der vergangenen Jahrzehnte. Es steht wirklich viel auf dem Spiel für die globale Wirtschaft, die versuchen muss, eine weltweite Rezession, verlangsamtes Wachstum, hohe Inflation und steigende Schulden zu vermeiden."

Zurück zum Geschäft

Zum ersten Mal seit 2020, als die COVID-19-Pandemie zuschlug, kehrt das Davoser Gipfeltreffen wieder zu seinem gewohnten Wintertermin am traditionellen Tagungsort zurück. 2021 fand der Gipfel zwar im Winter, aber nur virtuell, im vorigen Jahr erst im Mai 2022 statt. Die Verlegung vom Januar in den Mai hatte zur Folge gehabt, dass viele hochkarätige Gäste wegen Terminüberschneidungen nicht hatten kommen können.

In diesem Jahr verzeichnet der WEF seine bislang größte Teilnehmerzahl: Es werden 1500 führende Geschäftsleute erwartet -unter ihnen sind 600 CEOs von einigen der größten Firmen der Welt.

Dieser Beitrag wurde aus dem Englischen adaptiert.