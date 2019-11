Weltweit steigende Emissionen: Größte Verschmutzer machen weiter

Städte in der Klimakrise

Paris: Bullenhitze

Frankreich hat in diesem Sommer Rekordtemperaturen erreicht. Städte erwärmen sich besonders stark. Während Pflanzen Wasser in die Atmosphäre abgegeben und so für Kühlung sorgen, speichern Beton und Asphalt die Wärme. In Paris kann es bis zu 10 Grad heißer sein als im Umland. In der stehenden Sommerluft nimmt die Luftverschmutzung zu - auch darum können städtische Hitzewellen tödlich sein.