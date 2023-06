Weltrekordspektakel beim Triathlon in Roth

Das europäische Triathlon-Mekka in Roth bei Nürnberg wird mal wieder seinem Ruf gerecht. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern fallen die Weltrekorde über die Ironman-Distanz.

Der entthronte Jan Frodeno überreichte Magnus Ditlev höchstselbst die Siegermedaille, überschüttete den erschöpften "König von Roth" mit Wasser - und bat den neuen Halter der Ironman-Weltbestzeit artig um ein Selfie. Am Tag der Rekorde bei der Challenge Roth wurde selbst der nur als Zuschauer angereiste einstige Dominator zum Fan. Bei der Triumphshow von Ditlev und Daniela Ryf setzten im fränkischen Triathlon-Mekka aber auch Patrick Lange und Anne Haug Glanzpunkte.

Die deutschen Hoffnungsträger rannten bei brütender Hitze und vor atemberaubender Kulisse dank spektakulärer Aufholjagden jeweils noch auf Rang zwei. Laura Philipp überzeugte vor - nach Veranstalterangeben - 300.000 Zuschauern ebenfalls mit Rang drei. "Magnus ist der König von Roth", schwärmte Lange nach einer Bierdusche im Bayerischen Rundfunk: "Er ist mein Kryptonit. Ich habe ihn noch nie geschlagen. Er ist ein unfassbar starker Athlet. Da muss ich mich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Gegen Magnus zu verlieren, ist keine Schande."

Ungläubige Sieger

Zumal der nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen in 7:24:40 Stunden die Weltbestzeit von Frodeno aus dem Jahr 2021 um satte elf Minuten pulverisierte - nie wurde ein offizieller Ironman schneller absolviert. Frodeno schaute drei Wochen nach seinem enttäuschenden Auftritt in Hamburg mit Blick auf die WM-Vorbereitung von außen tatenlos zu. "Es ist verrückt", sagte Ditlev: "Ich kann es gar nicht glauben. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe."

Eine ähnliche Fabelzeit gelang Ryf bei den Frauen. Die auf der Radstrecke davongezogene Schweizerin unterbot die zwölf Jahre alte Weltbestmarke der Britin Chrissie Wellington in 8:08:21 Stunden um zehn Minuten, nie war eine Frau in einem offiziellen Rennen schneller. Wellington kniete sich im Ziel anerkennend vor der fünfmaligen Weltmeisterin nieder. "Es fühlt sich ganz speziell an", erzählte die Schweizerin Ryf: "Diese Bestmarke ist unglaublich, es kam alles zusammen."

Besondere Sicherheitsvorkehrungen

Haug fehlten trotz famoser Aufholjagd auf der Laufstrecke fast 13 Minuten zum Titelhattrick im fränkischen Triathlon-Mekka, nach dem Radteil hatte sie bereits über 20 Minuten Rückstand. "Das war richtig hart, Daniela war unschlagbar. Das war von einem anderen Stern", sagte die Bayreutherin. Dieses Rennen sei "Wahnsinn, ein historischer Tag für den Frauen-Triathlon", frohlockte Philipp.

Nicht nur wegen des tragischen Unglücks beim Ironman Hamburg vor drei Wochen waren in Roth die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. 40 Begleitmotorräder weniger als im Vorjahr durften auf die Strecke, Fotografen wurden von außen an die Strecke gefahren. Die Motorradfahrer fuhren zu Ehren des vor einigen Wochen in Hamburg verstorbenen Bikers mit Trauerflor.

